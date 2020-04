Banca d’Italia “Si estendano su base volontaria le misure del governo”

ROMA. La Banca d’Italia raccomanda alle banche di estendere, su base volontaria, le misure varate dal governo “anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti”.

L’istituto centrale sottolinea come “Le raccomandazioni si riferiscono anche alle misure adottate su base volontaria e valgono, in quanto applicabili, anche laddove i rapporti con la clientela siano ordinariamente tenuti per il tramite di reti esterne”.

Norbert Ciuccariello