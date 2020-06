Bankitalia tira le orecchie alle banche per i ritardi sui prestiti alle società

Bankitalia dà una bella strigliata al sistema bancario per le forti carenze e i ritardi accumulati nel sostenere i prestiti alle società industriali, artigianali e commerciali in questi mesi di profonda difficoltà.

I vertici di Palazzo Koch hanno inviato una lettera alle banche più “indisciplinate” con la quale chiedono di fornire spiegazioni sui motivi che hanno originato forti ritardi. La lettera non si limita a tirare le orecchie agli istituti bancari, ma li sollecita anche ad “attivarsi rapidamente” per rimuovere eventuali cause di ritardo “imputabili a loro carenze”.

La notizia l’ha fornita il capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Paolo Angelini, che nel corso di un’audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche ha rimarcato: “La rapidità dei prestiti è sacrosanta”.

I dati raccolti da Bankitalia nel complesso evidenziano “un rapido miglioramento” dei tempi di effettiva erogazione dei crediti garantiti da parte delle banche rispetto alle domande dei clienti “ma confermano l’eterogeneità” fra i diversi istituti di credito e segnalano che al momento questa “non si sta attenuando”.

Questa presa di posizione di Bankitalia viene a confermare le difficoltà manifestate alla nostra redazione da parte di numerosi imprenditori, che dopo la speranza iniziale di poter ottenere i fondi necessari a tentare una difficile ripresa, si sono scontrati con difficoltà assortite nei rapporti con diverse banche, a cominciare dall’ottenere l’appuntamento per avviare l’eventuale fase istruttoria delle pratiche.

Mel Menzio