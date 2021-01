Berlusconi ricoverato nel Principato di Monaco per un problema cardiaco

Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardiotoracico del Principato Monaco, ospedale specializzato nel trattamento delle patologie toracica e cardiovascolari. A spingere per il ricovero sarebbe stato il suo medico di fiducia e primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, preoccupato da “un problema cardiaco aritmologico” da cui è afflitto l’ex premier.

Il professor Zangrillo ha spiegato che nella giornata di lunedì di aver raggiunto d’urgenza il leader di Forza Italia nel Sud della Francia a causa di “un aggravamento” e dopo una visita approfondita di aver imposto il ricovero ospedaliero a Monaco in quanto non sarebbe stato prudente “affrontare il trasferimento in Italia“.

Silvio Berlusconi (Twitter)

Berlusconi si trovava temporaneamente a Valbonne, comune nei pressi di Cannes, nella villa della primogenita Marina dove ha trascorso gran parte del lockdown. Lo specialista ha rincuorato tutte le persone che hanno espresso messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti del Cavaliere affermando che si tratta di esami di routine e che tra pochi giorni potrà tornare nella sua residenza in Provenza.