Berlusconi torna in pubblico: “non sono arrabbiato con Meloni e Salvini”

Il leader di Forza Italia è ricomparso in pubblico per la prima volta dopo il suo ricovero

Silvio Berlusconi si è presentato a sorpresa allo stadio di Monza nel pomeriggio di sabato, riapparendo in pubblico per la prima volta dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex presidente del consiglio ha assistito alla sfida tra il suo Monza e la Spal, e al termine ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Salvini e Meloni? Non sono arrabbiato”

Prima ha parlato della sua salute: “Sono passato da un brutto periodo, che non ci doveva essere. Sto migliorando giorno per giorno”, ha rivelato il leader di Forza Italia. Poi, interrogato sui rapporti con gli alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, burrascosi dopo le divisioni durante e dopo l’elezione del presidente della Repubblica, Berlusconi ha sostenuto di non essere arrabbiato con loro e di averli sentiti recentemente: “Dobbiamo essere consapevoli – ha aggiunto – della nostra superiorità numerica nei confronti della sinistra. Dobbiamo metterci in campo con delle volontà aggressive nei confronti delle squadre avversarie per puntare sempre un risultato positivo”.

Che bello poter tornare a vedere le partite allo stadio. Che bello l’U-power stadium di Monza. Ho portato fortuna (4-0) tornerò anche sabato prossimo. pic.twitter.com/l95H0gSffh — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 12, 2022

La partita, per la cronaca, è terminata 4-0 per il Monza. “Ho portato fortuna, tornerò anche sabato prossimo“, ha annunciato quindi Berlusconi.

Salvini: “lavoriamo per ricucire”

E’ tornato a parlare di unità del centrodestra anche Matteo Salvini, che pure nei giorni scorsi aveva duramente criticato gli alleati: “Siamo al lavoro per dialogare, ricucire e superare distanze e incomprensioni fra i partiti del Centrodestra, a partire da solide alleanze nei Comuni che vanno al voto: solo uniti si vince”.