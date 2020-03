Biden verso nomination dem, Sanders resta al palo

MISSOURI. Joe Biden allunga le mani sulla nomination democratica. L’ex presidente vince le primarie in Mississippi, Michigan e Missouri, infliggendo una dura sconfitta a Bernie Sanders. “Se Trump resta presidente in gioco c’è l’America e tutto quello che l’America è”, dice Biden trionfante.

“Un’altra grande notte. Batteremo Donald Trump. Abbiamo bisogno di una vera leadership in questo Paese, una leadership che sia di nuovo affidabile e credibile”, aggiunge l’ex vice presidente ringraziando Sanders per la sua passione: “Condividiamo lo stesso obiettivo, battere Donald Trump. In queste elezioni c’e’ in gioco la democrazia e l’anima, i valori del nostro Paese”.