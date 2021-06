Bimbo di due anni scomparso nei boschi del Mugello: in corso le ricerche

Sono ore di apprensione per una famiglia tedesca residente a Campanara, località collinare situata nel comune di Palazzolo sul Senio, nel Fiorentino: nella notte è scomparso un bimbo di poco meno di due anni, di 21 mesi per la precisione. L’abitazione è situata nei pressi dei boschi del Mugello, al confine con l’Emilia Romagna. Attualmente sono in corso le ricerche da parte di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, supportati dagli uomini del soccorso Alpino e dalle unità cinofile.

Secondo la prima ricostruzione i genitori avrebbero messo a letto il piccolo e nel corso della nottata non lo avrebbero più trovato. Al momento l’ipotesi più probabile è che il bimbo si sia allontanato autonomamente dall’abitazione. La zona in cui è situato il casolare è isolata e difficilmente accessibile, raggiungibile solo attraverso una strada sterrata ed è circondata da boschi.

A seguito della denuncia la Prefettura ha immediatamente attivato il piano di ricerca. Per perlustrare al meglio la zona sono stati inviati intorno all’area elicotteri e droni per perlustrare dall’alto le foreste dell’Appennino. Inoltre è stato attivato l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che stanno effettuando le ricerche anche in un laghetto nelle vicinanze.

L’abitazione si trova in una zona difficilmente accessibile, a 800 metri d’altezza

Si chiama Eco-village il nome della comunità che si è insediata a Campanara negli Anni 80 e nella quale vivono i genitori del bimbo scomparso. Si trova in una zona impervia situata a circa 800 metri d’altezza. Il casolare è circondato da vegetazione e raggiungibile solo da una strada sterrata. Sono difficili anche le comunicazioni telefoniche e via web.

Le ricerche in elicottero del bimbo di 21 mesi scomparso (Vigili del Fuoco)

Sindaco di Palazzuolo Sul Senio: “Le ricerche sono molto difficoltose: zone impervie e animali selvatici”

Il sindaco di Palazzuolo Sul Senio, Gian Piero Moschetti, è stato tra i primi ad attivarsi per mettere in moto la macchina di ricerca del piccolo scomparso: “Stiamo setacciando la zona senza sosta da questa mattina, l‘intero paese è coinvolto nella ricerca del bambino, ci sono volontari anche dai paesi limitrofi, tutti stanno aiutando. Le ricerche andranno avanti fino a quando non ci sarà un esito. Ho parlato con i familiari, sono molto preoccupati chiaramente, speriamo bene”.

Secondo il primo cittadino del comune nel Mugello descrive la zona come molto impervia: “Nell’area, estesa per decine di chilometri quadrati, sono presenti numerose parti scoscese ed è abitata da molti animali selvatici“. Un altro problema rilevante, che crea non poche difficoltà alle ricerche, riguarda la fitta boscaglia: la zona è vincolata, in quanto Sito di interesse comunitario (Sic), nella quale non è possibile tagliare gli arbusti e la copertura vegetale è molto estesa e fitta.