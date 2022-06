Bimbo giù dalla finestra nel Modenese: la babysitter confessa

Dopo l’arresto di martedì scorso Monica Santi ha finalmente confessato di essere stata proprio lei a gettare dalla finestra il piccolo di tredici mesi che accudiva. Il tragico fatto è avvenuto a Soliera, nel Modenese. Durante l’udienza di convalida la babysitter ha ammesso le proprie responsabilità.

A quanto pare la donna soffrirebbe di un profondo malessere psicologico, per questo motivo sarà disposta una perizia psichiatrica. La sua legale, Francesca Neri, ha ribadito come la sua assistita, quel giorno, soffrisse di un forte malessere interiore. L’avvocato ha specificato che la condizione di forte stress fosse sicuramente dovuta ad un’insoddisfazione lavorativa: infatti prima di prestare servizio come babysitter aveva svolto il ruolo di segretaria amministrativa.

L’ipotesi sulla dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito la babysitter era l’unica persona presente al secondo piano dell’abitazione insieme al bambino, mentre la donna delle pulizie, in un primo anche lei tra i sospettati, si trovava al piano inferiore. Mentre i genitori del piccolo in quelle ore si trovavano a lavoro. La Santi avrebbe improvvisamente afferrato il bimbo e lo avrebbe fatto cadere fuori dalla finestra. Le due donne presenti in casa si sarebbero poi accorte della presenza del minore a terra sul retro di casa e la 32enne avrebbe pronunciato una frase dal significato criptico: “Ora è libero”

La 32enne, originaria di Carpi, è detenuta nel carcere a Modena: l’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Il piccolo invece è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna: i medici sono cautamente ottimisti che le sue condizioni di salute possano migliorare a breve.