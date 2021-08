Birdwatching, tra natura e voli incantati: cos’è e dove praticarlo

In Italia vivono oltre 500 specie di uccelli, e per chi è appassionato di natura e fotografia è facile che nasca la passione per il birdwatching. Per capire di cosa si tratti è necessario fare un’importante distinzione: esistono persone che praticano birdwatching saltuariamente ed altre che ne fanno una vera e propria materia di studio. Strettamente legato all’ornitologia implica uno studio quanto meno basilare di piumaggi, canti, richiami ed è una passione molto sentita nel nostro Paese.

Di cosa si tratta?

Dall’inglese ‘birdwatching‘ ossia osservazione degli uccelli nel loro habitat è un passatempo per chi voglia osservarli in natura, con l’aiuto di un binocolo e spesso con l’ausilio di una macchina fotografica. Chi si appassiona a questa disciplina studia i canti, richiami, piumaggi degli uccelli che andrà ad osservare in un determinato luogo e per molti significa attenderli per intere giornate, proprio per godere della loro osservazione durante momenti particolari.

Alla base di questa passione c’è in realtà molto studio rispetto l’ambiente specifico in cui una determinata specie vive e molti bird watcher usano annotare ogni comportamento, abitudine, soprattutto se le specie in osservazione fan parte degli uccelli migratori.

Si possono osservare durante tutto il giorno, ma anche durante la notte; gli uccelli rapaci, ad esempio, vivono soprattutto dal crepuscolo all’alba e scorgerli al buio ed osservare ogni volo diventa tanto affascinante quanto impegnativo. Esiste un gruppo a parte, tra i birdwatcher, ornitologi di professione, che ne fanno materia di studio scientifico. Praticamente quando una grande passione diventa un lavoro vero e proprio.

(Unsplash)

Per approcciarsi a questa disciplina basta un canocchiale, anche solo il nostro smartphone e con un minimo di preparazione e studio si possono trascorrere in mezzo alla natura intere giornate ad osservare il comportamento di categorie di uccelli di cui nemmeno conoscevamo l’esistenza. Ovvio che l’attrezzatura cambia a seconda del grado di passione, dell’esperienza ed altri mille fattori, resta certo che non necessita di luoghi lontani o strumenti incredibili: nel nostro Paese non esiste luogo dove non sia possibile praticarlo. Persino nei nostri parchi pubblici, con un po’ di attenzione e pazienza si possono scorgere specie ornitologiche interessanti.

La stagione migliore per il birdwatching è la primavera perchè gli uccelli riprendono appieno le loro attività, costruiscono nuovi nidi e la stagione degli amori crea un gran movimento.

(Unsplash)

Dove fare birdwatching in Italia

Abbiamo la fortuna di abitare in un Paese che al Nord come al Sud e nelle isole permette l’osservazione di un’infinità di specie ornitologiche, proprio perché possiamo vantare differenti ambienti nella nostra Penisola: foreste, zone umide, colline, ambienti rocciosi marini e montani, climi differenti che ospitano infinite varietà di uccelli. Per i principianti si può praticare senza grossi spostamenti e l’abbigliamento è lo stesso adatto all’ambiente in cui pratichiamo bird watching.

Una passione straordinaria che conquista sempre più persone, soprattutto negli ultimi anni. Ci si può accostare senza limiti di età, di stagione e luogo. Piace anche ai bambini che possono così avere l’opportunità di scoprire la magia della natura e conoscere quel mondo meraviglioso degli uccelli, che da sempre ci hanno guardati dall’alto e chissà cosa ci dicono quando li sentiamo cinguettare .

Un hobby che può trasformare ogni osservazione in una grande avventura ed avvicinare le persone ad un mondo straordinario ed in parte misterioso. Per avvicinarsi a questa disciplina ci sono infinite guide da trovare sul web, soprattutto curate dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, che in Italia è una Onlus nata nel 1965 per proteggere la fauna ornitologica in difesa della natura e dell’ambiente. Birdwatching: un altro tipo di vacanza perfetto per tutta la famiglia.

