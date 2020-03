Bollettino Coronavirus: 12.839 contagi, 1.016 vittime e 1.258 guariti

Sono 12.839 i malati di coronavirus in Italia, 2.249 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 15.113. Questo il dato fornito nel consueto aggiornamento fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Mentre sono 1.258 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19, 213 in più di ieri. Superate le mille vittime per il Covid-19: ad oggi sono infatti 1.016 le vittime, 189 in più rispetto a ieri. Sono 1.153 i malati ricoverati in terapia intensiva, 125 in più rispetto a ieri. Dei 12.839 malati complessivi, 6.650 sono poi ricoverati con sintomi e 5.036 sono quelli in isolamento domiciliare

I dati nelle regioni italiane

Sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

Norbert Ciuccariello