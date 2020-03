Bollettino Coronavirus: in Italia 50.418 malati, 6.077 vittime

Per il secondo giorno consecutivo si registra una flessione nell’incremento del numero di contagiati da Coronavirus rispetto alla giornata precedente: sono complessivamente 50.418 i malati, con un aumento rispetto a ieri di 3.780 unità; domenica l’incremento era stato di 3.957.

Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, raggiunge così quota 63.927. Lo ha affermato il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile.

Sul fronte delle notizie positive sono 7.432 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Covid-19, 408 in più di ieri, numero dimezzato rispetto all’aumento dei guariti registrato ieri (952). Mentre per quanto riguarda il triste dato delle vittime sono complessivamente 6.077 i decessi registrati, con un aumento rispetto a ieri di 601.

Giulio Gallera

Gallera conferma il calo dei contagi in Lombardia

A confermare la diminuzione del numero dei contagiati è intervenuto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera: “Oggi si conferma il trend in calo, possiamo dire che è il primo giorno positivo, non è il momento per cantar vittoria ma finalmente vediamo una luce in fondo al tunnel“.

Aumentano a 24 le vittime tra il personale sanitario

Purtroppo continua a crescere il numero dei medici deceduti per l’epidemia di Covid-19 in Italia: il dato aggiornato ad oggi parla di 24 vittime. La notizia è stata diffusa della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). Gli ultimi decessi certificati, e riportati nella triste lista della Fnomceo, sono quelli di Rosario Lupo, medico legale di Bergamo, e di Giuseppe Fasoli, medico di famiglia in pensione nel bresciano, tornato in attività per l’emergenza coronavirus. Nella lista dei 24 nomi sono anche inclusi medici pensionati ma non più attivi.

Dimesso il Paziente 1

È stato dimesso dal San Matteo di Pavia Paziente 1, il 38enne di Codogno ritenuto il primo caso accertato di Coronavirus in Italia. Mattia, questo il suo nome, la sera del 19 febbraio era stato ricoverato nel presidio ospedaliero della cittadina del Lodigiano per poi essere trasferito tra il 21 e il 22 in condizioni disperate nella rianimazione dell’ospedale pavese. Lo scorso 9 marzo ha cominciato a respirare autonomamente. “Io sono stato fortunato, state a casa“, ha affermato in un video trasmesso sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie.