Bollettino Covid, contagi in calo: 17.012 nuovi casi e 141 decessi

Il bollettino odierno parla di nuovi contagi in calo, ma potrebbe creare delle false speranze perché come accade ogni weekend i tamponi effettuati sono decisamente minori rispetto a quelli messi in atto durante i giorni lavorativi: nello specifico sono oltre 37 mila in meno rispetto a quelli della giornata precedente.

Nelle ultime 24 ore sono 17.012 i nuovi casi di Covid su 124.686 tamponi effettuati. Numeri in diminuzione rispetto ai 21.273 casi di positività riscontrati ieri su 161.880 tamponi effettuati. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%, in crescita dello 0,5%

Se diminuiscono i casi di positività non tendono a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 76 in più. Mentre sono 2.423 i nuovi guariti, altro dato in crescita rispetto a domenica, quando erano stati 2.086. Il totale dei dimessi e dei guariti dall’inizio della pandemia è ora di 268.626.

Un’infermiera dell’ospedale Cardarelli di Napoli mostra le condizioni del suo viso dopo un turno di lavoro in ospedale (Facebook Martina Ricci)

Coronavirus: la Lombardia guida la classifica delle Regioni con il maggior numero di casi. Seguono Toscana e Campania

Con 3.570 nuovi positivi la Lombardia si conferma la Regione più colpita, seguita dalla Toscana che registra 2.171 nuovi casi. Seguono Campania (1.981), Lazio (1698), Piemonte (1625), Emilia Romagna (1146), Veneto (1129). Sotto i mille nuovi casi quotidiani si posizionano poi Sicilia (568), Puglia (424), Liguria (419), Abruzzo (348), Friuli Venezia Giulia (334), provincia autonoma di Bolzano (321), Umbria (263), Marche (238), Sardegna (231), Calabria (180), Valle d’Aosta (144), provincia autonoma di Trento (113), Molise (101). Ultima la Basilicata nella quale sono stati registrati solo otto nuovi casi.

Carlo Saccomando