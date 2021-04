Bologna, 19enne avvelena i genitori: morto il patrigno, grave la madre

Una grave tragedia si è consumata ieri sera in un appartamento a Ceretolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese: Alessandro Asoli, ragazzo di 19 anni, è sospettato del delitto del patrigno di 57 anni e dell’avvelenamento della madre 56enne, avvenuto nell’abitazione in cui i tre vivevano insieme. Il giovane, che secondo gli inquirenti sarebbe affetto da problemi psichici, avrebbe somministrato ad entrambi del veleno mescolato alla cena che lui stesso aveva preparato

I primi a dare l’allarme intorno alle 22:00 sono stati alcuni vicini di casa preoccupati dalle urla provenienti da uno degli appartamenti dello stabile situato in via della Costituzione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 19enne ieri sera avrebbe preparato un piatto di penne al salmone, al cui interno avrebbe mescolato un composto chimico acquistato online, che alcuni ipotizzano possa essere del nitrato di sodio: si tratta di un composto altamente tossico sia per gli animali che per gli esseri umani. Per provocare la morte in un uomo ne basterebbe un quantitativo compreso tra i 5 e i 10 grammi, dose letale che dipende dal peso della persona.

Penne al salmone avvelenate e aggressione alla madre, poi la fuga

Il compagno della donna, che viveva con i due dopo la separazione dal padre, dopo aver consumato l’intera pietanza si è immediatamente accasciato sul divano esanime. La madre, accortasi che la pietanza aveva un sapore strano, non ha mangiato tutto il piatto ed ha attirato l’attenzione dei vicini urlando a squarciagola. Il figlio in preda al panico l’ha aggredita fisicamente prima di fuggire. Un vicino di casa, attirato dal trambusto, ha preso a calci la porta di casa durante l’aggressione. Dopo la fuga la donna è riuscita ad aprire la porta e ha chiesto ai vicini di avvertire i carabinieri.

Il personale del 118 è accorso in breve tempo al posto: nonostante i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. Mentre la donna, che dopo l’aggressione aveva il viso coperto da una maschera di sangue, è stata portata in gravi condizioni all’ospedale.

Il 19enne è stato rintracciato a casa dei nonni in stato confusionale: confessione parziale

Il ragazzo è stato rintracciato dopo qualche ora a casa dei nonni paterni, nel comune di Borgo Panigale distante pochi chilometri dall’abitazione, e portato in caserma per essere interrogato: è accusato di omicidio e tentato omicidio. Apparso in grande stato confusionale ai militari avrebbe ammesso parzialmente gli addebiti, senza però fornire una spiegazione sensata del gesto estremo.