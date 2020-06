Bologna, caccia ai ladri che durante la fuga hanno investito un carabiniere

Questa mattina alle prime luci dell’alba la folle corsa di un auto in fuga ha finito per travolgere un carabiniere, di 48 anni, che è stato gravemente ferito e ora è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente ha avuto luogo a Mordano, il provincia di Bologna, dove due uomini che farebbero parte di una banda di ladri, intorno alle 4, ha tentato un furto in una tabaccheria a Lugo, nel Ravennate.

Durante la fuga l’auto ha forzato un posto di blocco e travolto uno dei militari presenti capo equipaggio del radiomobile di Imola, che in seguito è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. il carabiniere ha riportato un trauma cranico, la lussazione della spalla destra e la microfrattura di una vertebra.

La banda era composta da quattro persone, fuggite da Lugo a bordo di un’Alfa 159. Secondo le prime ricostruzioni la pattuglia, posizionata a mordano, ha intimato l’alt all’Alfa che stava sopraggiungendo. La vettura si è fermata e due dei quattro passeggeri, quelli seduti sui sedili posteriori, sono fuggiti per i campi. Mentre il conducente e l’uomo seduto accanto hanno improvvisamente ripreso la marcia e forzato il posto di blocco.

Nelle ore successive in periferia di Bologna, via Rivani, è stata ritrovata una macchina bruciata che potrebbe essere la stessa usata dalla banda. Nel frattempo proseguono le ricerche in tutta la zona di tutti i componenti della banda e i due a bordo durante l’investimento sono ricercati per tentato omicidio.

Norbert Ciuccariello