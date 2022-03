Bombe su un policlinico a Kharkiv: 4 morti e 3 feriti

La polizia della regione di Kharkiv ha fatto sapere che l’esercito russo alle 7.45 (ora locale) ha bombardato un policlinico a Kharkiv, nel distretto di Osnovyansky, provocando la morte 4 persone e il ferimento di altri 3.

“Gli occupanti russi continuano a uccidere civili a Kharkiv. A seguito del bombardamento mattutino delle infrastrutture civili con lanciarazzi, 7 civili sono rimasti feriti, 4 dei quali sono morti “, si legge nella nota, in cui si segnala che le forze russe hanno sparato sul policlinico nel quartiere Osnovyansky, dove si trova il centro degli aiuti umanitari. È stato precisato che non nelle vicinanze non sono presenti strutture militari, il che farebbe intuire che si è trattato di un attacco premeditato e studiato nel dettaglio.

Distrutto il maggiore deposito di carburante ucraino e missili su Dnipro

Il ministero russo della Difesa ha comunicato che alcuni missili Kalibr hanno colpito e distrutto il maggiore deposito di carburante rimasto a disposizione dei militari ucraini, vicino Kiev.

La notte scorsa due missili hanno colpito una struttura militare ucraina nella periferia di Dnipro, la terza città dell’Ucraina, nella parte centro-orientale del Paese. Lo fa sapere su Telegram il governatore del distretto di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, secondo quanto riporta Ukrinform. Secondo Reznichenko l’attacco ha provocato “gravi danni” e i soccorritori sono al lavoro per capire se ci sono persone tra le macerie. “Una notte allarmante. Due attacchi missilistici contro un’unità militare alla periferia del Dnepr. Danni gravi“, si legge nel messaggio.

Un drone dall’alto filma la devastazione su Mariupol

Il municipio di Mariupol in mano delle forze cecene

Mentre continua a essere sotto assedio Mariupol che a quanto pare sarebbe stata vittima di un violento attacco da parte delle forze cecene. A questo proposito il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha assicurato che le sue forze hanno conquistato il municipio di Mariupol. “I ragazzi fanno rapporto per radio che hanno liberato l’edificio dell’amministrazione di Mariupol e hanno issato la nostra bandiera“, ha dichiarato su Telegram Kadyrov, assicurando che le forze ucraine hanno “abbandonato le loro posizioni“.

L’esercito ucraino riconquista alcune città vicine alla capitale

L’esercito ucraino è riuscito a riprendere il controllo di città e posizioni di difesa a est della capitale Kiev. Lo afferma l’intelligence britannica nel suo bollettino quotidiano. “Le Forze ucraine probabilmente tenteranno ancora di spingere indietro le forze russe lungo l’asse nord-occidentale da Kiev fino all’aeroporto di Hostomel“.

Nel sud, invece, le forze russe “stanno ancora cercando di aggirare Mykolaiv con l’obiettivo di puntare ad ovest verso Odessa, ma i loro progressi vengono rallentati da motivi logistici e dalla resistenza ucraina“.