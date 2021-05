Bonus collaboratori sportivi e decreto sostegni bis: quali novità?

Le informazioni che stanno circolando in queste ore sono ancora frammentarie ed ufficiose e come tali vanno prese, ma pare che qualcosa si stia muovendo nel decreto sostegni bis a favore delle richieste dei collaboratori sportivi, che da tempo stanno facendo pressing al Governo affinché alle mensilità concesse a gennaio/febbraio/marzo da poco elargite da Sport e Salute possano fare seguito almeno altre due mensilità aprile e maggio, giacché le palestre saranno ufficialmente chiuse almeno fino al 1 giugno. Vediamo quanto fin qui emerso e quali potrebbero essere le novità in tal senso.

Bonus collaboratori sportivi, verrà esteso ad aprile-maggio?

Tiroliberoweb dà per certe, stando alla bozza del decreto sostegni che ha visionato, le ulteriori due mensilità per i collaboratori sportivi, tant’é che titola l’articolo ‘ Bonus collaboratori sportivi: ecco le mensilità riconosciute del Decreto Sostegni bis’.

Nell’articolo si precisa che la bozza del decreto sostegni é un documento complesso ed articolato di oltre 70 pagine, e nello specifico vi sarebbe qualche riferimento ad una delle categorie più colpite a pagina 44. L’art 26 parrebbe sancire la quasi ufficialità della proroga dell’indennità per i lavoratori dello sport, nello specifico si tratterebbe di due mensilità aprile maggio. Ma nulla si saprebbe sull’ammontare delle indennità, in quanto spiega Tiroliberoweb gli importi non sarebbero ancora stati contemplati.

Anche il portale Money.it pare fiducioso al riguardo e titola l’articolo di oggi con : ‘Bonus collaboratori sportivi: nuova indennità nel decreto sostegni Bis?”. In cui spiega cautelativamente che ‘La norma nel dettaglio non é ancora presente della bozza in nostro possesso, c’é solo il titolo, né vi é relazione illustrativa, ma dal momento che le due indennità (Stagionali e collaboratori spostivi) sono state inserite nel medesimo articolo anche nel decreto n°41/2021 del 22 marzo scorso, immaginiamo che lo stesso avvenga per il decreto sostegni bis”.

Al momento nel decreto sostegni bis vi sarebbe solo il titilo di un articolo che però farebbe ben sperare ‘ Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e sport’. Non resta che attendere per comprendere quali mesi ricoprirà e soprattutto secondo quali criteri verrà elargito, quali , insomma, potranno essere i beneficiari delle ulteriori mensilità. La settimana potrebbe comunque essere quella decisiva, ecco perché:

Bonus collaboratori sportivi e società sportive: Vezzali risponde?

Domani mercoledì 5 maggio potrebbe essere davvero un giorno di fuoco sia per i collaboratori sportivi quanto per le società dilettantistiche in quanto si terrà al Senato l’audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

Sono mesi che i collaboratori sportivi e le società lasciano domande nel profilo social della Vezzali, dicendosi esausti delle incertezze e delle poche risposte che la sottosegretaria ha fornito in questi mesi, spesso le informazioni sono giunte dall’ex Ministro dello Sport Spadafora che ha sempre cercato di aggiornare quanti lo seguono sui canali social per dare loro supporto in questi mesi di crisi.

Ora potrebbero finalmente, sperano i collaboratori sportivi e le tante società dilettantistiche, arrivare le risposte tanto desiderate. Dalla nostra vi terremo certamente informati su quanto emergerà domani al Senato,

Dalla vostra se poteste chiedere qualcosa alla Vezzali relativamente ai bonus o altro cosa vi interesserebbe domandare? Siete tra quelli che hanno ricevuto correttamente le precedenti mensilità o siete tra ‘le incongruenze Inps’ o altro che vi ha impedito di ottenere i bonus precedenti?