Bonus collaboratori sportivi: nuovi pagamenti e bonus aprile-maggio

Sui gruppi social ‘bonus collaboratori sportivi’ in queste ore non si parla d’altro, due sono gli argomenti caldi: il primo concerne l’ultimo comunicato diffuso da Sport e Salute, l’azienda che eroga i pagamenti del Bonus, che ha comunicato di aver provveduto ieri a nuovi pagamenti per i collaboratori sportivi per un ammontare complessivo pari a € 2.624.800,00 a fronte di 2.489 beneficiari, l’altro concerne invece il decreto sostegni bis, che pare contenga, sebbene gli importi ancora non siano noti, l’ok alla copertura delle mensilità di aprile e maggio. I dettagli al 7 maggio.

Bonus collaboratori sportivi: Sport e Salute annuncia i nuovi pagamenti

In questi giorni Sport e Salute S.p.A. ha reso noto , attraverso il comunicato che qui vi riporteremo integralmente e che potete visionare sul sito ufficiale dell’azienda, che ha proceduto a pagare alcune indennità di dicembre:

“Sport e Salute S.p.A. ha proceduto ieri a nuovi pagamenti per i Collaboratori Sportivi. Per un ammontare complessivo pari ad € 2.624.800,00 a fronte di 2.489 beneficiari, che comprendono anche alcune indennità di dicembre sbloccate nelle ultime ore.

Questi bonus si aggiungono a quelli pagati il 30 aprile con la riapertura dei termini per la conferma dei requisiti validi a ricevere gennaio-febbraio-marzo, come auspicato dal Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Quel giorno sono stati pagati 4.633 Collaboratori Sportivi per un ammontare complessivo di circa 7,4 milioni.

Sport e Salute il 20 aprile, appena ricevute le risorse dal Governo, aveva effettuato il pagamento delle indennità di gennaio, febbraio, marzo 2021 ai Collaboratori Sportivi. Il bonus è stato subito bonificato sui conti correnti dei 150 mila aventi diritto per un totale di circa 261 milioni, erogati in un solo giorno. “Come è sempre successo, Sport e Salute ha pagato il bonus nello stesso giorno in cui ha ricevuto i fondi – aveva commentato il Presidente della Società Vito Cozzoli -. La crisi politica ha comportato un’attesa per i Collaboratori Sportivi. Ma ringraziamo il Sottosegretario Vezzali, che dal primissimo momento del suo mandato, ha seguito l’iter per giungere nel più breve tempo possibile al pagamento delle indennità”

Cosa si farà invece per le mensilità di aprile maggio, si chiedono in molti? Cosa prevede la bozza del decreto bis?

Bonus collaboratori sportivi: Decreto sostegni bis, aprile e maggio certi?

Conclusa questa fase di pagamenti e giacché la pandemia non ha permesso ad oggi la riapertura delle palestre e delle piscine, che se tutto andrà bene dovrebbero poter tornare a lavorare dal 1 giugno, sono in tanti a chiedersi se partiranno anche i pagamenti, ed i n tempi brevi, per i collaboratori sportivi che sono stati fermi ad aprile e maggio.

Il decreto sostegni bis pare, date le ultime indiscrezioni, contenere anche il riferimento allo sport e nello specifico ai bonus per le mensilità di aprile maggio, sebbene nulla si sappia sull’entità dei bonus, anche se si ipotizza possano essere in linea con i precedenti,

Non resta che attendere di sapere con certezza se tali rumors siano confermati e soprattutto a quanto ammonterà l’importo, ma va da sé che i collaboratori sportivi confidano le rassicurazioni arrivino quanto prima attraverso le parole della Vezzali o un comunicato ufficiale di Sport e Salute, l’incertezza sta creando non poca ansia tra gli stessi. Dalla nostra come sempre vi terremo informati.