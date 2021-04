Bonus collaboratori sportivi: settimana decisiva per i pagamenti?

Quando arriverà il pagamento relativo al bonus collaboratori sportivi? Sui social non si parla d’altro, e le risposte fornite dagli operatori di Sport e Salute paiono discordanti, taluni lavoratori affermano di essersi sentiti dire che il Mef ha trasferito i soldi e dunque a breve anche Sport e salute provvederà a fare gli accrediti relativi ai bonus, altri sostengono, inserendo anche gli screenshoot dell’avvenuta conversazione con Sport e Salute, che al momento i fondi non siano pervenuti e dunque tocchi ancora attendere.

Chiaro é che la tensione é ormai alle stelle, quando si dovrà ancora aspettare? Pare che da comunicazioni ufficiali fornite dall’azienda che eroga i fondi, l’ultima sul sito datata 14 aprile, il pagamento dovrebbe, resta d’obbligo il condizionale finché qualcuno degli iscritti non ci confermerà di aver visualizzato il bonifico, dovrebbe pervenire entro metà o al massimo fine settimana. I dettagli e alcuni commenti che bene evidenziano la gravità della situazione.

Bonus collaboratori sportivi: cresce il senso di frustrazione per il ritardo nei pagamenti

Così Sport e Salute sul sito ufficiale il 14 aprile scorso ” Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Sport e Salute S.p.A. riceverà dagli uffici competenti le risorse stabilite dal Decreto Sostegni per l’indennità ai Collaboratori Sportivi. Come è sempre successo per le precedenti erogazioni, nella stessa giornata in cui avrà in cassa le somme previste Sport e Salute effettuerà i pagamenti ai beneficiari“

Giacché i pagamenti settimana scorsa non sono arrivati, si ipotizza che questa in corso sia davvero la settimana decisiva, alcuni sul gruppo parlano di mercoledì come possibile giorno ‘X’ per i pagamenti, forse semplicemente perché sembrerebbe in parte in linea con i messaggio lanciato scorsa settimana da Sport e Salute, ma allo stato attuale NON vi sono certezze sulla data dei pagamenti. Certo é che non dovrebbero tardare, altrimenti la stessa azienda non si sarebbe esposta indicando un periodo abbastanza preciso nella sua comunicazione del 14 aprile scorso.

Nei commenti dei singoli, che sotto vi riporteremo, si evidenza la frustrazione dei singoli collaboratori che si sentono delusi per svariate ragioni: ritardi nei pagamenti inesistenti da mesi, nessuna menzione su una possibile proroga dei bonus per i mesi di aprile-maggio (Giacché le palestre riapriranno solo dal 1 giugno) e l’angoscia di quanti non hanno potuto richiedere il bonus perché non hanno ricevuto o hanno visualizzato dopo il 7 aprile l’email contenente il link che richiedeva la conferma dei requisiti. Questi collaboratori chiedono la riapertura dei termini per la richiesta del bonus, non é possibile perdere i ristori in questo modo dopo mesi di sacrifici. Eccovene alcuni:

Bonus collaboratori sportivi: riapertura termini e bonus aprile/maggio?

Gabriele, chiedendo in buona sostanza la riapertura dei termini, scrive: “Avevo percepito il bonus a novembre e dicembre tramite sport e salute. Non essendomi pervenuta la mail da sport e salute a inizio aprile, li ho contattati e mi hanno risposto: “Gentile Utente, lei risulta nell’elenco delle problematiche INPS“

Claudio scrive: “Sono riuscito parlare con un operatore di sport e salute. In settimana fano i bonifici. Può essere domani mi ha detto o mercoledì Pero in settimana i soldi ci sono“.

Vi é anche chi fa presente che finalmente lo sport ripartirà, sebbene solo dal 1 giugno: Giusy: “1 giugno lo sport riparte o meglio cerca di sopravvivere! Speriamo che non sia come la data dei ristori che aspettiamo ormai da mesi ! Hanno distrutto un settore , quello dello sport di base da cui nascono i campioni .. molti colleghi hanno chiuso per sempre! “

Patrizia preoccupata scrive: “ Ma Quindi di aprile nessuno parla, tolto che non sono ancora arrivati gennaio febbraio e marzo? “

Vi é anche chi scrive adirato, postando lo screen della conversazione che i soldi non sono ancora arrivati dal Mef e quindi per ora nessun accredito.

Ombretta, cerca a suo modo di rassicurare, facendo notare che la colpa non può essere fatta ricadere su Sport e Salute che si é sempre mostrata seria nei pagamenti, ma al più vada ricercata nel Mef, ed in ogni caso qualche giorno ed i fondi dovrebbero esserci, dunque inutile, fa intendere gettare ‘benzina sul fuoco’: “Quando capirete che non è colpa di sport e salute sarà sempre troppo tardi, non dipende da loro il trasferimento dei soldi, ma dal Mef, lo hanno detto in tutte le salse. Hanno scritto che dovrebbero arrivare tra fine settimana scorsa ed inizio settimana, inizio settimana può essere anche domani, come mercoledì. Mettetevi l’anima in pace, appena arrivano dal Mef, vengono erogati, come é accaduto le altre volte. Ergo, dato che ormai da un giorno all’altro, cambia niente, aspettate almeno la fine di questa settimana prima di scrivere ogni giorno le stesse cose. Le altre volte sono arrivati, sarà così pure per questi”

Vi chiediamo dunque di farci sapere non appena uno di voi vedrà l’accredito affinché ci sia possibile, nel caso non arrivassero prima comunicazioni ufficiali da parte di Sport e Salute, dare agli altri, che ancora brancolano nel buio, notizie certe.