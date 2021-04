Bonus collaboratori sportivi, pagamenti in ritardo: parla Sport e Salute

Sono in tantissimi gli iscritti al gruppo Facebook ‘Bonus collaboratori sportivi’ che lamentano di non aver ancora ricevuto nulla rispetto alle tre mensilità pattuite dal Decreto Sostegni ed erogato da Sport e Salute.

Purtroppo la categoria é al collasso, i collaboratori sportivi sono fermi da mesi, le palestre sono infatti chiuse dal 24 ottobre ed al momento non vi é alcuna data certa di riapertura, chiaro che il bonus resta l’unica modalità per ‘tamponare’ una situazione economica disastrosa. La redazione di Tiro Libero nei giorni scorsi ha pubblicato un articolo in cui spiegava quali erano le cause del ritardo e soprattutto dava la speranza di un pagamento pressoché prossimo, ma Sport e Salute ha subito scritto alla redazione stessa per specificare come stanno effettivamente le cose, la colpa non é certamente dell’azienda che eroga il beneficio. Eccovi la comunicazione che Tiro Libero ha ricevuto dall’Ufficio Stampa della società e che é stata per dovere di cronaca tenuta a pubblicare. Eccovi la comunicazione che riportiamo per intero.

Sport e Salute spiega il perché dei ritardi

“Gentile redazione di Tiro Libero, per precisare la notizia relativa al bonus per i collaboratori sportivi. Non c’è nessuna “confessione” di Sport e Salute S.p.A. che è già pronta al pagamento dell’indennità.

Dopo la crisi e il cambio di governo, dopo l’approvazione del Decreto Sostegni, ci sono i tempi tecnici per l’arrivo delle risorse che Sport e Salute S.p.A. si è messa in condizione di pagare nella stessa giornata in cui le verranno girate, come è sempre successo in occasione dei contributi pagati nel 2020. Ufficio stampa e comunicazione Sport e Salute S.p.A.” Nel mentre i collaboratori si confrontano tra loro sulla pagina Facebook ‘Bonus collaboratori sportivi’ al fine di aggiornarsi su ogni novità in merito a ritardi, domande e pagamenti. Alcuni dei commenti più significativi che fanno intendere che qualcosa si sta comunque muovendo, i dettagli:

Collaboratori in crisi, il bonus non arriva: il problema é il MEF?

Roberto scrive sul gruppo circa 5 ore fa: ” Ho parlato con un operatore mi ha detto che ancora non sono arrivati i soldi dal Mef e mi ha ripetuto più volte che non capiscono questo ritardo da loro, perciò bisogna ancora aspettare “

Notizia dell’ultima ora, ma da prendere sempre con le dovute cautele in quanto non si tratta di comunicazione ufficiale da parte di Sport e Salute, ma solo di una comunicazione di un collaboratore sportivo che si é interfacciato con un altro operatore: “ Ho appena parlato con Fabio L un operatore di SPORT E SALUTE che mi ha detto che il Mef ha ricevuto poco fa i fondi” .

Vi é anche chi come Matteo prova ad essere più razionale e dice circa i ritardi: “Ragioniamo seguendo le tempistiche dei ristori precedenti: il 7 aprile sono terminate le conferme requisiti… Sport e Salute comunica la cifra al MEF che gliela manda…. Si riunisce il CDA che eroga i bonifici…. Le tempistiche purtroppo ci stanno“.

Noi seguiremo il tutto, voi dal canto vostro se doveste ricevere il bonus fatecelo sapere.