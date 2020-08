Bonus ristoranti per incentivare l’utilizzo di prodotti 100% Made in Italy

Il ‘bonus ristoranti’ potrebbe rappresentare una delle soluzioni valide che il governo potrebbe applicare per sostenere l’intera filiera agroalimentare nazionale dai campi alla tavola duramente colpita dalla crisi economica, del crollo del turismo e del drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza Coronavirus. Lo sostiene Coldiretti, che propone inoltre l’ipotesi di uno sconto del 20% su pranzi e cene fuori casa per incentivare i consumi.

“Applicare il bonus a chi utilizza prodotti enogastronomici nazionali dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dai formaggi alla frutta e verdura Made in Italy avrebbe – sottolinea la Coldiretti – un effetto a valanga positivo su tutto l’indotto“. Va sottolineato che la pandemia ha avuto effetti devastanti, provocando un calo del 40% nei consumi extradomestici come ad esempio colazioni, pranzi e cene fuori casa. Un duro colpo per l’economia nazionale visto e considerato che la spesa degli italiani per mangiare fuori casa prima dell’emergenza sanitaria era stimata in 86 miliardi di euro, pari a un terzo del totale dei consumi alimentari nazionali.

“In gioco – evidenzia la Coldiretti – c’è una filiera che offre lavoro a 3,6 milioni di persone e coinvolge 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari e 230mila punti vendita in Italia, oltre a 330mila imprese impegnate nella ristorazione, tra bar e ristoranti con la vendita di molti prodotti agroalimentari nazionali che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. E non è un mistero che in settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenti per la gran parte delle aziende il principale canale di commercializzazione per fatturato.

Proprio per sostenere la filiera agroalimentare dal campo alla tavola la Coldiretti è impegnata nella mobilitazione #MangiaItaliano. L’obiettivo è favorire il consumo di cibo 100% tricolore nei mercati, nei ristoranti, negli agriturismi con il coinvolgimento di numerosi volti noti della televisione, del cinema, dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della ricerca e della cultura, ma anche di industrie alimentari e distribuzione commerciale rappresentate in Filiera Italia.

Norbert Ciuccariello