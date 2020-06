Boss scarcerati a causa del Covid, Dap sospende la circolare

Il giorno successivo all’ammissione di colpe da parte di Giulio Romano, ex direttore generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in riferimento alla scarcerazione del boss Pasquale Zagaria, il Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) è corso immediatamente ai ripari decidendo di sospendere da oggi la circolare che permetteva le scarcerazioni per il Coronavirus, a causa del “mutato quadro sanitario dell’emergenza Covid-19“.

La circolare, che aveva suscitato pesanti polemiche per le scarcerazioni di alcuni boss e su cui la Commissione di inchiesta Antimafia aveva svolto indagini e audizioni a seguito della sua diffusione, invitava i direttori delle carceri a segnalare ai magistrati di sorveglianza i detenuti con gravi patologie che li esponevano al rischio in caso di contagio.

Pasquale Zagaria

Da parte del Dap si è trattato di un atto dovuto sopratutto a seguito delle numerose polemiche scaturite negli ultimi mesi per le scarcerazioni “facili” di alcuni detenuti considerati pericolosi, come ad esempio Pasquale Zagaria, fratello del superboss Michele Zagaria legato ai clan dei Casalesi.

Secondo quanto dichiarato in Commissione Antimafia da Giulio Romano l’uomo sarebbe tornato in libertà a causa di un errore-svista nell’ufficio sanitario del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, che a detta del funzionario era “già sovraccarico di lavoro a causa dell’emergenza Covid“, che si è verificata a causa di un indirizzo di posta elettronica sbagliato e dalla conseguente mancata ricezione di una mail da parte di un funzionario del tribunale di Sassari.

Carlo Saccomando