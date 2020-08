Briatore: “Ho solo una prostatite. Positivo al Covid? Può darsi, intanto ho fatto il test”

“Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato“. Sono queste le parole che l’imprenditore Flavio Briatore ha rilasciato telefonicamente al Corriere della Sera. Dichiarazioni, con un pizzico di ironia, che fanno luce sulle condizioni del proprietario del Billionaire di Porto Cervo, locale finito nell’occhio del ciclone a causa dei 58 casi di positività al Covid-19 accertati tra i membri dello staff.

“Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo“, prosegue Briatore “Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna“. L’ex team manager di Formula 1 ha rassicurato tutti affermando di essere affetto solamente da “un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro.” anche se quel “quasi nient’altro” preoccupa e non poco. “Ma mi sento bene, molto bene“, ha poi aggiunto.

Flavio Briatore a fianco di Daniela Sanranchè

Il giornalista del Corriere che ha parlato telefonicamente con l’imprenditore cuneese ha sottolineato che la sua voce non sembra quella di una persona che abbia gravi difficoltà respiratorie. Nel pezzo strappa un sorriso la parte nel quale Briatore è costretto a interrompere la conversazione in quanto due dottori sono entrati nella sua camera e uno dei due viene descritto come “grande e grosso”. Più tardi, via WhatsApp, conclude l’intervista asserendo di essere sotto flebo e di non poter parlare.

Carlo Saccomando