Cairo, rinnovata la custodia cautelare per Patrick Zaky

IL CAIRO. E’ stata rinnovata per un durata che verrà resa nota in seguito la custodia cautelare di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna in carcere da quasi tre mesi con l’accusa di propaganda sovversiva su Facebook.

Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah. “Oggi c’è stato un rinnovo, non un rinvio”, ha scritto in un messaggio la legale, aggiungendo solo che “domani si saprà la durata” del prolungamento (che in genere è quindicinale ma stavolta interviene dopo sette rinvii di una settimana).