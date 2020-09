Calcio, clausole vessatorie su biglietti e abbonamenti: 9 club di Serie A coinvolti

Sono 9 le società di calcio militanti in Serie A che sarebbero coinvolte nella querelle relative alle possibili “clausole vessatorie” presenti nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per assistere alle partite. I club coinvolti sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese.

Queste clausole non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’ abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello stadio, del rinvio di una gara e di ottenere risarcimenti da parte della società. L’Antitrust aveva denunciato per la prima volta questa pratica scorretta a gennaio del 2020, una situazione che a partire da marzo è peggiorata a causa dell’emergenza Covid-19 che ha costretto le istituzioni a sospendere il massimo campionato fino alla fine di giugno e concentrarlo in meno di un mese e mezzo.

Oggi l’associazione Codici ha depositato le memorie conclusive in merito al procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza. Nella nota ufficiale dell’associazione dei consumatori, scritta dal segretario nazionale di Codici Ivano Giacomelli, si legge: “Le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento e dei biglietti per le singole partite sono vessatorie per questo motivo abbiamo chiesto all’Autorità di sanzionare le società calcistiche, perché hanno attuato pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli. Il consumatore ha diritto al rimborso in caso di partita giocata a porte chiuse o con settori dello stadio chiusi e di partita rinviata, anche per fatti non imputabili al club.”

“Finora, invece, le società hanno scaricato ogni responsabilità sul tifoso, costringendolo ad una corsa ad ostacoli carissima per far valere i propri diritti. – ha aggiunto Giacomelli – Il consumatore è infatti chiamato ad affrontare tre gradi di giudizio per essere rimborsato, con sentenza passata in giudicato. Semplicemente assurdo. Chiediamo all’Autorità massima fermezza nell’intervento nei confronti delle 9 società di Serie A per le quali è stato avviato il procedimento. Nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto di un abbonamento o di un biglietto non ci devono essere trappole per i consumatori, già penalizzati dal caro prezzi”.

Norbert Ciuccariello