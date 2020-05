Calendario Serie A, il campionato ripartirà il 19 giugno con Atalanta-Sassuolo

Oggi il Consiglio e l’Assemblea della Lega Calcio hanno finalmente stabilito che il campionato di Serie A riprenderà ufficialmente con i recuperi della 25a giornata, a partire dall’anticipo tra Atalanta e Sassuolo che verrà disputato venerdì 19 giugno.

Che sia proprio lo stadio di Bergamo, tra le città più colpite dalla pandemia, ad ospitare la prima partita a seguito dello stop forzato sembra un segno del destino, o forse l’idea della Lega è quella di tributare il giusto riconoscimento ad una città che ha lottato strenuamente contro il virus e non si è mai arresa. In più la squadra ospitata è il Sassuolo, ultima insieme al Brescia a giocare un match di Serie A, durante il quale l’attaccante Francesco Caputo aveva esposto il cartello con la scritta “Andrà tutto bene“.

il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino

Mentre per quanto riguarda il vero e proprio debutto post lockdown del calcio italiano bisognerà attendere meno delle 3tre settimane che ci dividono dalla ripartenza della massima serie in quanto rimangono confermate, come già annunciato, le date di Coppa Italia previste: il 13 e 14 giugno si giocheranno le semifinali di ritorno, mentre la finalissima è prevista per il 17 giugno a Roma. Una decisione che scontenta Juventus, Milan e Inter che avrebbero gradito che la competizione venisse posticipata. Tra i più scontenti spicca il club nerazzurro che dovrà affrontare semifinale, eventuale finale e il turno di recupero di campionato nel giro di sette giorni.

Mentre il normale svolgimento del campionato riprenderà dal 23-24 giugno, giorni nei quali si disputeranno le partite della 27a giornata. In totale rimangono ancora da disputare 124 partite, che si è deciso di concentrare in otto weekend e cinque finestre infrasettimanali.

Carlo Saccomando

Coppa Italia

Sabato 13 giugno: JUVENTUS-MILAN (semifinale di ritorno)

Domenica 14 giugno: NAPOLI-INTER (semifinale di ritorno)

Mercoledì 17 giugno: finale

Il calendario di Serie A

Sabato 20-domenica 21 giugno: recuperi 25.a giornata

Venerdì 19 giugno (anticipo) – ATALANTA-SASSUOLO

INTER-SAMPDORIA

TORINO-PARMA

VERONA-CAGLIARI

Martedì 23-mercoledì 24 giugno: 27.a giornata

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-BRESCIA

GENOA-PARMA

INTER-SASSUOLO

LECCE-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

SPAL-CAGLIARI

TORINO-UDINESE

VERONA-NAPOLI

Sabato 27-domenica 28 giugno: 28.a giornata

BRESCIA-GENOA

CAGLIARI-TORINO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-ROMA

NAPOLI-SPAL

PARMA-INTER

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-ATALANTA

Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29.a giornata

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-CAGLIARI

FIORENTINA-SASSUOLO

GENOA-JUVENTUS

INTER-BRESCIA

LECCE-SAMPDORIA

ROMA-UDINESE

SPAL-MILAN

TORINO-LAZIO

VERONA-PARMA

Sabato 4-domenica 5 luglio: 30.a giornata

BRESCIA-VERONA

CAGLIARI-ATALANTA

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-MILAN

NAPOLI-ROMA

PARMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-SPAL

SASSUOLO-LECCE

UDINESE-GENOA

Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31.a giornata

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

LECCE-LAZIO

MILAN-JUVENTUS

ROMA-PARMA

SPAL-UDINESE

TORINO-BRESCIA

VERONA-INTER

Sabato 11-domenica 12 luglio: 32.a giornata

BRESCIA-ROMA

CAGLIARI-LECCE

FIORENTINA-VERONA

GENOA-SPAL

INTER-TORINO

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-SASSUOLO

NAPOLI-MILAN

PARMA-BOLOGNA

UDINESE-SAMPDORIA

Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33.a giornata

ATALANTA-BRESCIA

BOLOGNA-NAPOLI

LECCE-FIORENTINA

MILAN-PARMA

ROMA-VERONA

SAMPDORIA-CAGLIARI

SASSUOLO-JUVENTUS

SPAL-INTER

TORINO-GENOA

UDINESE-LAZIO

Sabato 18-domenica 19 luglio: 34.a giornata

BRESCIA-SPAL

CAGLIARI-SASSUOLO

FIORENTINA-TORINO

GENOA-LECCE

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-BOLOGNA

NAPOLI-UDINESE

PARMA-SAMPDORIA

ROMA-INTER

VERONA-ATALANTA

Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35.a giornata

ATALANTA-BOLOGNA

INTER-FIORENTINA

LAZIO-CAGLIARI

LECCE-BRESCIA

PARMA-NAPOLI

SAMPDORIA-GENOA

SASSUOLO-MILAN

SPAL-ROMA

TORINO-VERONA

UDINESE-JUVENTUS

Sabato 25-domenica 26 luglio: 36.a giornata

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

VERONA-LAZIO

Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37.a giornata

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

Sabato 1-domenica 2 agosto: 38.a giornata

ATALANTA-INTER

BOLOGNA TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA.