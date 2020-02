Camorra e ‘ndrangheta alleate per lo spaccio, 33 arresti

Camorra e ‘ndrangheta unite per lo spaccio di droga. Questa mattina è in corso una vasta operazione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i Comandi territorialmente competenti e della Guadia Civil spagnola, nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese e in Spagna.

Il gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma e della Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso un’ordinanza che dispone 33 misure cautelari nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti alle due diverse associazioni criminali interconnesse dalla ‘mutua assistenza‘ nel settore del narcotraffico.

https://twitter.com/_Carabinieri_/status/1224616643659227139?s=20 Video dell’operazione coordinato dai Carabinieri (Twitter)

Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato l’operazione ‘Akhua‘, i proventi del traffico sarebbero stati reinvestiti con diverse modalit, per questo motivo è in corso anche in sequestro preventivo di beni dal valore complessivo di circa 1 milione di euro

Carlo Saccomando