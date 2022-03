Caro energia, la procura di Roma apre un’inchiesta

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sul rincaro record del costo dell’energia, e in particolare di benzina e diesel. Il fascicolo è contro ignoti e senza ipotesi di reato. L’obiettivo dei magistrati è di “verificare le ragioni di tale aumento e individuare eventuali responsabili“. I controlli saranno effettuati dalla Guardia di finanza, nucleo di polizia economico-finanziaria.

Cingolani: “Colossale truffa”

Era stato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, sabato, a lanciare l’allarme, parlando di “aumenti ingiustificati” e arrivando a evocare una “colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini“. Parole che hanno suscitato reazioni politiche, ma pure delle parti sociali, come le associazioni di Consumatori. Il Codacons ha presentato esposti in 104 procure e all’antitrust per “i listini dei carburanti alla pompa fuori controllo“. E, da oggi, c’è anche la reazione della magistratura.

Petrolieri: “Parole ministro riferite a contesto internazionale”

La federazione nazionale del settore petrolifero risponde attribuendo la responsabilità dei rincari dei carburanti al contesto internazionale. Le parole di Cingolani “sono riferite – si legge in una nota di FederPetroli Italia – da come abbiamo ben interpretato, ad una situazione energetica che il sistema dell’Oil & Gas sta vivendo a livello internazionale e non solo all’Italia. Si stanno strumentalizzando anche le parole di un Ministro pur di fare confusione e criminalizzare ‘i cattivi petrolieri’“.

Il carobenzina e il carobollette stanno travolgendo la vita di cittadini, famiglie, lavoratori e imprese. Dobbiamo alleggerire il peso di questi rincari – insostenibile per molte famiglie e per le categorie produttive più esposte – intervenendo subito ⤵️ pic.twitter.com/1fXw6leL7Y — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 14, 2022

M5s: “Sì a contributi di solidarietà”

Per il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte “Dobbiamo alleggerire il peso di questi rincari – insostenibile per molte famiglie e per le categorie produttive più esposte – intervenendo subito“. L’ex premier propone, tra le altre cose, contributi di solidarietà a carico di comparti, come quello assicurativo, che avrebbero avuto guadagni in questo periodo di pandemia. Sì anche alla rimodulazione delle accise sui carburanti.

La Lega: “Via le tasse sulla benzina e il super green pass”

Anche per la Lega serve un ulteriore intervento del governo: “Benzina, luce, gas, pane, frutta e verdura, aumenti fuori controllo – ha detto il segretario Matteo Salvini – Abbiamo chiesto a Draghi di intervenire subito, con tutti i soldi necessari, bloccando IVA e accise, e sospendendo restrizioni e divieti che ostacolano il lavoro, a partire dal Super Green Pass”.