Chiara Ferragni e Fedez, anche in quarantena, si confermano top influencer

Non c’è lockdown o quarantena obbligata a casa che riesca a fermare il fenomeno Ferragnez sui social: la coppia più famosa d’Italia, composta da Chiara Ferragni e Fedez, anche nel mese di marzo si conferma al vertice della classifica degli influencer italiani stilata da Sensemakers sulla base dei dati di Shareablee realizzata per PrimaOnLine.

Gli unici capaci di mettere i bastoni tra le ruote dei due sono stati gli Autogol, trio comico che nonostante il blocco delle competizioni sportive, sopratutto quelle calcistiche, è riuscito a mantenere la seconda posizione in classifica.

Chiara Ferragni ha totalizzato quasi 12 milioni di interazioni in più rispetto a gennaio, raggiungendo quota 72,8 milioni rispetto alle 61 del mese scorso, mentre il marito Fedez è passato da 16,6 milioni di interazioni a 17,2. Gli Autogol invece pur mantenendo il secondo gradino del podio hanno fatto registrare un netto calo: dai 24 milioni di gennaio sono scesi a 17,5 milioni in marzo, pagando a duro prezzo la sospensione del campionato di Serie A e delle Coppe europee.

Chiara Ferragni (Instagram)

Fuori dal podio la conduttrice Diletta Leotta (con un milione e mezzo di interazioni in più rispetto a gennaio), al quinto posto Benedetta Rossi, la food blogger famosa per le sue videoricette su YouTube, che totalizza 7,7 milioni di interazioni (un milione in più) grazie proprio alle manie culinarie del bel paese a casa. In sesta posizione un’altra conoscenza dei Ferragnez: Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che mantiene lo stesso piazzamento rispetto al mese precedente anche se ha visto calare di un milione le sue interazioni, passate da 6,5 a 5,5 milioni.

Tra le strategie che a livello di immagine ha premiato maggiormente i Ferragnez spicca l’impegno in prima persona nella raccolta fondi per la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. L’iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 4 milioni di euro per la causa, di cui centomila messi da loro.

Mentre a livello di marketing si segnala l’astuzia di Chiara Ferragni che pur continuando a fare pubblicità per i propri brand nel campo della moda ha strizzato l’occhio a alcuni top brand italiani del settore alimentare come Galbani e Barilla, senza dimenticare il brand statunitense di biscotti Oreo, di cui la più importante influencer italiana è già testimonial da tempo. Questo modus operandi è figlio di un’analisi accurata dei consumi degli italiani, che nell’ultimo periodo, a causa del lockdown, ha registrato un’impennata nelle vendite di generi alimentari.

Tra i post con maggiori performance, visualizzazioni e commenti, dominano due post di Fedez: al primo posto c’è la foto parodia della famiglia Ferragnez diventata extra large per effetto della cucina casalinga in quarantena (con oltre 1,73 milioni di interazioni) , mentre al secondo, con oltre 1,6 milioni di interazioni, il video con gli auguri per il compleanno del figlio Leone (2 anni). Si evidenzia inoltre che tra i primi 10 post più performanti sono presenti solo contenuti appartenenti a Fedez e Chiara Ferragni, per l’esattezza 5 contenuti a testa.

Carlo Saccomando