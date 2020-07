Cocaina nei chicchi di caffè, arrestato un sedicente chef

Guardia di Finanza di Varese (Twitter)

Chi non ricorda Maria Luisa Colombo, soprannominata Lu Colombo, che in una strofa del famosissimo brano ‘Maracaibo‘ cantava “Rhum e cocaina, Zaza“, ma oggi si è verificato un evento per il quale a molti è balenata l’idea di cambiare il testo della strofa sostituendo la parola rum con caffè. Stamane la Guardia di Finanza, all’aeroporto di Milano-Malpensa, ha scoperto un carico di caffè proveniente dalla Colombia dal contenuto ‘stupefacente’: i chicchi contenuti al suo interno erano stati svuotati uno ad uno e riempiti di cocaina.

La spedizione era destinata ad un certo ‘Santino D’Antonio‘, che guarda caso è il nome del boss mafioso interpretato da Riccardo Scamarcio nel film “John Wick capitolo 2“), presso un tabaccaio di Firenze. Sia il Paese di provenienza del pacco di circa due 2 kg e sia nome del destinatario hanno insospettito le Fiamme Gialle che hanno deciso di controllare il carico. Da alcuni chicchi di caffè sigillati con nastro adesivo scuro, sono venuti fuori circa 130 grammi di polvere bianca.

Il presunto importatore di droga, un sedicente chef italiano di 50 anni, formalmente residente in Colombia e con precedenti per droga, è stato arrestato in coordinamento con le Procure di Busto Arsizio (Varese) e Firenze, mentre andava in bicicletta a ritirare il suo pacco presso un punto consegna all’interno di un tabaccaio di Pontassieve.

Chissà se durante il viaggio verso la destinazione l’uomo stesse fischiettando ‘Maracaibo‘ in trepidante attesa di ritirare il pacco di caffè con la sorpresa al suo interno. Purtroppo per lui l’unica sorpresa a cui è andato incontro sono state le manette dei finanzieri.

Carlo Saccomando