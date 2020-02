Collaboratrice positiva al Covid-19, il governatore Fontana in isolamento

Una stretta collaboratrice del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso governatore lombardo attraverso un video postato su Facebook. Fontana ha aggiunto di essersi sottoposto, insieme a tutto il suo staff, al test e di essere risultato al momento negativo. Per precauzione, come prevedono le prescrizioni vigenti, il governatore si è comunque messo in auto-quarantena per 14 giorni.

“Da oggi qualcosa cambierà e anche io mi atterrò alle prescrizioni date dall’Istituto Superiore di Sanità e per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento che soprattutto preservi tutte le persone che vivono e lavorano con me“, ha spiegato Fontana su Facebook. “Oggi ho già passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno possa, semmai dovessi positivizzarmi, essere da me eventualmente contagiato“.

Sul finale del video Fontana ha indossato la mascherina affermando che con questo gesto vuole “difendere tutti i lombardi che verranno a contatto con il sottoscritto” e si è augurato che questa situazione possa durare “ancora pochi giorni” perché presto “con l’impegno che stiamo mettendo noi e tutti i cittadini presto riusciremo a rallentare la progressione del virus e poi ad interromperla, tornando ad una vita assolutamente normale“.

Carlo Saccomando