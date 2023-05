Colosseo presenta il nuovo percorso di visite

Riflettori di nuovo puntati sul Colosseo, il monumento più conosciuto e fotografato dai turisti nei loro soggiorni a Roma. La sua immagine inconfondibile domenica ha fatto il giro del mondo in occasione della conclusione del Giro d’Italia, ma oggi, martedi 30 maggio, l’Anfiteatro Flavio, vero nome del Colosseo ritorna al centro dell’attenzione

Alle 18 sarà inaugurato il nuovo percorso di fruizione e accessibilità per il pubblico con la presentazione dell’ascensore che unirà, con una vista unica al mondo, il I ordine dell’Anfiteatro con la galleria intermedia tra II e III ordine. Interverranno il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, e il Direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.

La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche dell’Orchestra Italiana del Cinema, sponsor del nuovo ascensore. Ingresso dal cancello monumentale “Stern”, a partire dalle 17.30.

Luna sul Colosseo

Intanto prosegue sino al 31 dicembre l’emozionante visita notturna guidata “Luna sul Colosseo“. E’ un coinvolgente percorso che affronta sia la storia più nota del monumento, quella dell’Anfiteatro nell’antica Roma raccontata attraversando il piano dell’arena e i sotterranei, sia quella cristiana a partire dal dipinto murario del XVII secolo raffigurante una veduta ideale della città di Gerusalemme: grande novità del percorso di quest’anno.

L’itinerario attraversa le gallerie e passaggi in cui si svolgevano i preparativi degli spettacoli, dove erano stoccati i materiali scenici e dove gli animali, chiusi in gabbie, venivano poi caricati sui montacarichi per raggiungere il piano dell’arena per le venationes, le famose scene di caccia. L’arena era anche teatro dei combattimenti tra gladiatori. Attraversando una passerella di più di 160 metri le viscere del monumento non avranno più segreti e, con il favore della notte, si potrà rivivere appieno l’atmosfera che avvolgeva quegli spazi.

Nel percorso di visita si inserisce anche la lettura multimediale del dipinto che raffigura una veduta ideale – a volo d’uccello – della città di Gerusalemme, posto sull’arco di fondo del fornice occidentale, la cosiddetta Porta Trionfale: la stessa dalla quale entravano i gladiatori e le belve che si affrontavano sull’arena.

Modalità di visita

Prenotazione obbligatoria per un massimo di 25 persone a turno di visita. www.coopculture.it / 06.39967700 (call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00)