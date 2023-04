L’inverno è stato mite e le previsioni meno ottimistiche sul peso dei costi dell’energia sono state in gran parte scongiurate. Nonostante questo, il caro bollette rimane un problema rilevante per molte famiglie.

Passare in rassegna le principali offerte luce e quelle del gas per valutare un cambio di fornitore è solo il primo passo per risparmiare.

Fondamentale è considerare non solo l’aspetto economico, ma anche l’impatto dei propri comportamenti sull’ambiente. Mai come in questo periodo, infatti, le scelte del singolo riguardanti la gestione dell’energia domestica possono fare la differenza per contribuire a salvaguardare il Pianeta e attenuare l’emergenza climatica.

La gestione della temperatura

A prescindere dalle normative vigenti in un determinato periodo, per risparmiare energia e preservare l’ambiente è consigliabile mantenere la temperatura delle stanze tra i 19 e i 20°C di giorno e attorno ai 18 di notte.

D’estate è meglio non andare sotto i 26 gradi se si ha un condizionatore, anche per prevenire affezioni respiratorie.

La scelta del frigorifero

Per conciliare risparmio energetico e attenzione all’ambiente è consigliabile inoltre scegliere un frigorifero di classe B. Si tratta di un’ottima alternativa sulla base della nuova etichettatura energetica in vigore dallo scorso anno. La sua introduzione da parte dall’UE risale a inizio 2022 ed è stata fatta per rendere più funzionale la scala in vigore fino al 2021, considerata troppo complessa dagli utenti.

Scegliendo un frigocongelatore di classe B, è possibile dimezzare i consumi rispetto a uno di classe G. Gli elettrodomestici associati a questa lettera nell’etichettatura energetica dovrebbero essere aboliti nel 2024.

L’utilizzo intelligente dell’acqua

Per usufruire dell’acqua in modo intelligente e sostenibile è importante chiuderla sempre mentre ci si lava i denti o si distribuisce il sapone sulle mani. Così facendo, si risparmiano circa 5/6 litri al minuto. In cucina, invece, è consigliabile lasciare le verdure e la frutta in ammollo piuttosto che lavarle sotto al getto dell’acqua.

Pannelli fotovoltaici (Unsplash)

I vantaggi del fotovoltaico

Il fotovoltaico domestico, oggi economicamente più accessibile, è un’ottima alternativa per abbinare risparmio energetico e attenzione all’ambiente. Inoltre, per ottenere risultati d’impatto, si consiglia di scegliere un sistema con accumulatore. In questo modo, l’energia prodotta in eccesso può essere immagazzinata. Viene poi utilizzata in altri momenti come ad esempio la notte, durante la quale, per la naturale mancanza di luce, i pannelli solari non possono assolvere al loro compito.

Un impianto fotovoltaico con accumulatore consente di raggiungere un’indipendenza energetica del 75% circa.

Le schermature solari per le finestre

Le schermature solari alle finestre permettono, nei mesi primaverili ed estivi, di evitare che la casa si surriscaldi e che sia necessario, di riflesso, utilizzare il condizionatore per diverse ore. Tra le soluzioni più efficaci in questo senso figurano le veneziane e le tende da sole.