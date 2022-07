Come difendersi da un reato a Roma

Nonostante le statistiche dimostrino come i reati in Italia siano in netta diminuzione, come spiega un interessante articolo su il Post.it, la sicurezza in città è un tema che sta molto a cuore ai cittadini.

Se sei accusato di un reato commesso a Roma per cui rischi la reclusione in carcere, l’arresto, una multa o un’ammenda devi rivolgerti ad un avvocato penalista che possa assisterti e difenderti e che, preferibilmente, si trovi in città.

A differenza dell’avvocato civilista, che si occupa, prevalentemente di questioni economiche, patrimoniali e familiari, l’avvocato penalista è colui che interviene quando è a rischio la tua libertà personale a seguito della contestazione di un reato quale, ad esempio, gli atti persecutori (stalking), i maltrattamenti in famiglia, l’estorsione o la guida in stato di ebbrezza.

Anche le vittime di reato possono rivolgersi ad un avvocato penalista per presentare una denuncia-querela e tutelare i loro diritti.

Mentre nei piccoli centri spesso gli avvocati si occupano sia di diritto civile che di diritto penale a Roma non avrai difficolta a trovare degli avvocati penalisti altamente specializzati.

Se vuoi approfondire l’argomento della tutela legale in campo penale, ti segnaliamo uno Studio legale di avvocati penalisti a Roma da noi selezionato.

Quali sono le competenze di un avvocato penalista?

L’avvocato penalista non deve essere solo un tecnico del diritto esperto in materia penale ma deve aver sviluppato nel corso degli anni la capacità di elaborare delle strategie difensive in modo da individuare e suggerire al cliente la direzione da seguire.

Non meno importante è il lato umano che deve caratterizzare ogni avvocato penalista che diventa come un confessore del proprio assistito.

Quando necessario, è opportuno che l’avvocato penalista svolga delle investigazioni difensive per la migliore tutela del proprio assistito e per raccogliere degli elementi utili per sostenere la propria tesi difensiva.