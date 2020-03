Commissione Ue crea task force per contrastare il Coronavirus

La Commissione Ue ha presentato il ‘Corona response team‘, una task force per affrontare l’emergenza del coronavirus. Del team fanno parte i commissari europei Paolo Gentiloni (Economia); Janez Lenarcic (Gestione crisi); Ylva Johansson (Interni); Stella Kyriakides (Salute); e Adina Valean (Trasporti). Ad annunciarlo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa con i cinque commissari. Inoltre sarà avviato un nuovo sito web con le principali informazioni sul Covid-19 nell’Ue.

Il commissario Ue Paolo Gentiloni ha evidenziato come i rischi, che in un primo momento erano valutati al ribasso, si siano materializzati all’interno dei confini europei e non solo, e inoltre siano stati toccati settori di fondamentale importanza per l’economia come turismo, trasporti e auto. L’ex premier itialino ha poi aggiunto : “Il fatto che sia troppo presto per misurare l’impatto sull’economia non significa che non possiamo minimizzarlo. È tempo di dire che la Ue è pronta a usare tutte le opzioni di policy disponibili, se e quando necessario, per salvaguardare la crescita da questi rischi“.

Tutti i componenti della giunta regionale della Lombardia dovranno sottoporsi ai test per il Covid-19. Il provvedimento è stato preso a seguito della conferma che un loro collega, il bresciano Alessandro Mattinzoli, è stato trovato positivo al test: a renderlo noto il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. “Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità per i contatti diretti“, aggiunge Gallera.

“I test eseguiti durante la notte presso l’istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto“, lo ha affermato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia” prosegue l’assessore, parlando del primo caso a Roma.

E il liceo del figlio dell’agente, a Pomezia, è stato chiuso a scopo precauzionale. Sospese anche, sempre in via precauzionale le lezioni del Corso di Laurea in Informatica all’università Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall’altro figlio dell’agente. Risulta che l’uomo avesse avuto contatti con persone in Lombardia.

All’ospedale Spallanzani di Roma, sono 12 al momento i casi positivi di Coronavirus accertati tra Roma e Provincia. Dagli ultimi dati dello Spallanzani si contano 7 ricoverati: la coppia di cinesi ormai negativizzata, un poliziotto ricoverato ieri, la famiglia di Fiumicino (madre, padre e una figlia) e un ultimo caso con un link epidemiologico veneto. A questo vanno aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, due figli e cognata),tutti positivi e in sorveglianza sanitaria a casa, e un vigile del fuoco positivo al test e in sorveglianza nella caserma di Capannelle.

