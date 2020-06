Commovente post di Niccolò Zanardi su Instagram: “Papà mi manca quel tuo sorriso”

“Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto“. Questo è il contenuto del nuovo commovente post di Niccolò Zanardi su Instagram, correlato da una foto del padre Alex sorridente ed esultante con le braccia alzate, nel tipico gesto di mostrare i muscoli, all’arrivo di una gara di handbike.

Il post è comparso intorno alle 3 della notte sul profilo del giovane. Due giorni fa aveva postato una foto in cui stringeva la mano del babbo nel letto dell’ospedale di Siena, accompagnata da altre toccanti parole: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti“.

È da elogiare l’atteggiamento dell’ex pilota di Formula 1 e campione di handbike, che prendendo esempio in maniera magistrale dalle straordinarie imprese del padre sta affrontando questo periodo così complicato all’insegna della positività e al motto di “non arrendersi mai” nonostante le difficoltà.

Niccolò è cosciente, oggi più che mai, che non vale la pena di prendersela contro il destino beffardo che ancora una volta ha deciso di mettere alla prova Alex, un uomo che era già stato colpito da una tragedia immane come quella di perdere le gambe a causa di un incidente durante una gara automobilistica nel 2001. E come se non bastasse il campione bolognese nel 1979 aveva perso la sorella maggiore a causa di un incidente stradale.

Corsi e ricorsi della storia, una storia familiare e personale piena di difficoltà, ma che probabilmente ha forgiato nel carattere e sopratutto nello spirito Niccolò, mamma Daniela e più in generale tutta la famiglia Zanardi. Una famiglia capace di affrontare la situazione con una forza vitale e un’atteggiamento tale che dovrebbe essere preso d’esempio da tutti: in poche parole un vero modello di “resilienza“.

Carlo Saccomando