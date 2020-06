Confindustria stima un crollo del Pil al 9% nel secondo trimestre

Il centro studi di Confindustria con l’analisi ‘Congiuntura flash‘ di giugno sottolinea come in Italia la ripartenza per industria e servizi sarà “difficile” e “fragile“, mentre rimane “ancora debole e incerto lo scenario mondiale“. Il secondo quadrimestre è stato definito ormai “compromesso“, in quanto è assodato che la produzione industriale registrerà un calo intorno a -20%.

Gli economisti di via dell’Astronoma hanno confermato un sostanziale crollo del Pil, stimato in circa nove punti percentuali, dopo -5,3% fatti segnare nel primo trimestre. Questo secondo gli esperti sarà “il punto di minimo della recessione“, perché con la risalita faticosamente avviata si creeranno le condizioni per registrare un rimbalzo nel terzo trimestre.