Consiglio dei ministri: proroga lo stato d’ emergenza. Mascherine obbligatorie all’aperto e al chiuso

Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d’emergenza per il Covid ed ha approvato, nell’ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre. Ma c’è una novità già ampiamente anticipata da fonti governative: diventa da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, se si è vicini a persone non conviventi.

Durante il Cdm che si è svolto dalle ore 11 di questa mattina è stato stabilito che entro il 15 ottobre verrà adottato un nuovo dpcm che dovrà confermare o aggiornare le regole anti contagio che sarebbero scadute oggi e che invece sono invece prorogate.

La nuova delibera stabilisce che l’uso della mascherina sarà obbligatorio in tutti i luoghi chiusi, tranne nel caso in cui ci si trovi nella propria abitazione. Precedentemente l’obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico. Di conseguenza, bisognerà indossarla anche quando si è sul posto di lavoro.

L’obbligo di indossare la mascherina varrà “in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento” da altre persone. È questa, a quanto spiegano fonti di governo, la disposizione adottata dal Consiglio dei ministri e relativa al nuovo obbligo che sarà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid.

Il testo introduce l’obbligo di portare sempre con sé le mascherine e prevede anche che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilità di adottare ordinanze più restrittive. Per chi trasgredirà la norma è prevista una multa che può arrivare a 1.000 euro a seconda delle circostanze.

Norbert Ciuccariello