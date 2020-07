Consumatori, la fiducia sulla situazione economica scende ancora

ROMA. A luglio la fiducia dei consumatori cala anche se lievemente, mentre continua salire per le imprese. Per i primi l’Istat, infatti, stima un indice in “leggera flessione” rispetto a giugno (da 100,7 a 100,0).

Invece, per le aziende registra un nuovo rialzo, per il secondo mese consecutivo, (da 66,2 a 76,7). Anche se il livello resta, rimarca l’Istituto, “distante dai livelli precedenti l’emergenza sanitaria”. Quanto alle famiglie, il passo indietro segue il “recupero” segnato nel mese precedente. Pesano, in questo caso, la diminuzione del clima economico, relativo alla situazione del Paese, e di quello futuro.