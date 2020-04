Conte: “Dal 4 maggio ripartenza manifattura, edilizia e alcuni esercizi commerciali”

Dal 4 maggio potrebbero ripartire i settori manifatturieri e delle costruzioni oltre ad alcuni esercizi commerciali. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nella videoconferenza in corso con i sindacati sulla fase due spiegando che ci sarà un allentamento delle misure restrittive “ma non in maniera indiscriminata” perché “sarebbe da irresponsabili“. Non è uno stravolgimento ma un allentamento, ha detto, le regole non salteranno ma le raccomandazioni sarebbero adattate alla nuova fase”.

Vittorio Colao

L’allentamento delle misure restrittive per quanto riguarda il sistema economico dovrebbe coinvolgere al massimo 2,7 milioni di lavoratori, haaffermato il capo della task force Vittorio Colao nel corso dell’incontro in videoconferenza tra governo e sindacati secondo quanto riferito da partecipanti alla riunione.