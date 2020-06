Conte: “Italia pronta ad utilizzare le risorse messe a disposizione dall’Ue”

“Anche se non rientra nel perimetro di questa informativa confermo che il governo vuol farsi trovare pronto all’utilizzo degli strumenti di finanziamento europeo e già in questi giorni ho avviato un’ampia consultazione per elaborare un piano di rilancio da cui potrà essere preparato un più specifico Recovery Plan che l’Italia presenterà a settembre.” Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante informativa alla Camera in vista della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 19 giugno.

“Quando il progetto sarà più definito – ha aggiunto Conte – verrò doverosamente in Parlamento per riferire dei suoi contenuti pronto a raccogliere proposte e suggerimenti“.

Secondo il premier la proposta di Next Generation Eu rappresenta una “buona base di partenza“, della quale viene condivisa logica e spirito. Ma l’obiettivo fondamentale per permettere la ripartenza dell’economia rimane quello di ottenere nel più breve tempo possibile il Recovery Plan perché “una decisione tardiva sarebbe già di per sé un fallimento“.

Il premier Giuseppe Conte

Secondo Conte attualmente mancherebbe solo “la proposta formale di un quadro finanziario pluriennale da Michel e l’incontro avrà una natura solo consultiva per fare emergere convergenze e dissensi. Prima di un accordo definitivo sarò in Parlamento per chiedere il vostro voto alla luce proposta formale dell’Italia“. Il presidente del Consiglio ha poi evidenziato come “davanti alla peggiore crisi economica da oltre 70 anni” l’Italia non si possa permettere “liturgie o compromessi al ribasso“, perché bisogna dare un segnale importante e concreto a famiglie, giovani e imprese che stanno affrontando le conseguenze sociali ed economiche di questa emergenza sanitaria.

“Dobbiamo far ripartire l’economia italiana su nuove basi per un progetto di riforme ambizioso per dare un futuro migliore al Paese. Il governo è coeso, ci spinge la fiducia nel rilanciare l’Italia.” afferma ancora Conte.

“L’esperienza della coraggiosa risposta all’emergenza, della resilienza dimostrata da molti settori economici pubblici e privati, sono le stesse leve che consentiranno di far ripartire l’economia italiana su nuove basi che assicurino una rapida ripresa e un nuovo modello di sviluppo che superi i ritardi e gli ostacoli del vecchio. Le decisioni del Consiglio europeo consentiranno di mettere in campo ulteriori risorse economiche importanti per rafforzare gli investimenti pubblici in Italia, che sono su livelli assai inferiori rispetto agli altri Paesi europei” ha infine concluso il premier.

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera (Twitter)

Duro il commento delle opposizioni dopo l’intervento in Aula di Conte, tra cui quello del capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari che ha sottolineato come sia in atto “una manovra a tenaglia” da parte dell’Ue che “da una parte con il Mes, il fondo Sure e il Recovery Fun aspetta che l’Italia si indebiti per venirci poi a prendere casa“. “Se lei da avvocato degli italiani si è trasformato nel commissario liquidatore noi la aspetteremo qui in Parlamento“, ha concluso Molinari che dopo l’intervento, in segno di protesta, ha abbandonato l’Aula della Camera insieme a tutti gli altri esponenti leghisti.

Non è mancata la replica di Forza Italia, che si è fatta sentire un duro attacco lanciato da Renato Brunetta: “Derubricando il suo passaggio parlamentare a semplice informativa urgente, senza documenti, senza voto, ha di fatto violato le prerogative delle Camere. E tutto questo perché l’Esecutivo è debole, incapace di dialogare con il resto del Parlamento.“. L’ex capogruppo FI alla Camera ha poi aggiunto: “Il Paese non ha ottenuto la coesione che si aspettava, Giuseppe Conte non è stato in grado di fare sintesi. È adesso il tempo per un Piano Nazionale Riforme, da costruire insieme, maggioranza e opposizione. Ora. A settembre è troppo tardi. Ma in Parlamento, non a Villa Pamphili.”

Norbert Ciuccariello