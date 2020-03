Conte sente i vertici Ue, condivisione su rafforzato coordinamento europeo

Stamane il premier Giuseppe Conte ha avuto una conversazione telefonica con la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen per discutere della situazione straordinaria che l’Italia sta affrontando in questo momento. Una nota di Palazzo Chigi fa sapere che “Dal colloquio è emersa piena condivisione su un rafforzato coordinamento europeo e interventi di tipo economico e regolamentare.“

“Conte ha avuto inoltre una conversazione telefonica con il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel. – prosegue la nota, che aggiunge- È stata espressa piena condivisione nelle misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus sia nella prospettiva di assicurare efficaci risposte di ordine economico“.

La Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen (Twitter)

Ursula von der Leyen aveva già annunciato in mattinata del colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano: “Questa mattina ho chiamato il premier italiano Giuseppe Conte per esprimere il mio supporto ai cittadini italiani. Inoltre la presidente del Commissione europeo ha aggiunto che domani è previsto un’incontro ‘in video” per “discutere delle misure nazionali e del sostegno Ue“. Mentre il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, fa ha affermato che: “Il nostro dovere è rafforzare un approccio coordinato europeo“.

Carlo Saccomando