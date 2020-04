Conte sul Mes: “La mia posizione non è mai cambiata”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sceglie la sua pagina Twitter per ribadire il suo giudizio sul Mes: “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi.“

Il premier parlerà oggi pomeriggio, non è ancora stato definito l’orario definitivo, per rendere note le ultime misure di contenimento decise dal governo per fronteggiare al pandemia di Coronavirus. Quello che è trapelato già nella giornata di ieri è che la fase di lockdown probabilmente sarà prolungata sino al 3 maggio. Inoltre fornirà gli aggiornamenti sui risultati dell’Eurogruppo di ieri e la posizione formale del governo sul Mes.

Giuseppe Conte

Al momento Conte è ancora riunito con i capi delegazione di maggioranza, i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo della riunione c’è il nuovo dpcm sulle misure anti contagio, atteso in giornata.