Contro il divieto di partecipare alla Messa i Vescovi e l’ “Avvenire” insorgono contro Conte

ROMA. L’episodio clou era stata l’irruzione di carabinieri, armati, nella chiesa di un paese nella provincia di Cremona. I militare interrupero il parrco durante la funzione e lo multarono. In chiesa c’erano pochi fedeli rispettosi delle distanze di sicurezza. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ripetersi di quel divieto ribadito dal premier Conte ieri sera. Un divieto che cozza con altre “aperture” di attività…

Per il quotidiano organo della Cei si tratta di una vera ingiustizia, senza spingersi all’accusa di anticlericalismo, ma la posizione è ferma e indignata. “Sarà molto difficile far capire perché, ovviamente in modo saggio e appropriato, si potrà tornare in fabbriche e in uffici, entrare in negozi piccoli e grandi di ogni tipo, andare in parchi e giardini e invece non si potrà partecipare alla Messa domenicale. Sarà difficile perché è una scelta miope e ingiusta. E i sacrifici si capiscono e si accettano, le ingiustizie no”. Lo scrive in un editoriale il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che sul tema fede e fase 2 parla di una “ferita incomprensibile e ingiustificabile”. “I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”. Lo afferma la Cei in una nota dal titolo “Il disaccordo dei vescovi” sui contenuti del Dpcm sulla ‘Fase 2’ illustrato dal premier Giuseppe Conte. Attendiamoci ora la levata di scudi da parte di anticlericali e giacobini storici, e preistorici, mentre per i fedeli pare ritrovata la sintonia con la Cei e con la Santa Sede nella tutela dell’incontro di ognuno con la Fede.

Norbert Ciuccariello