Coprifuoco si o no? Oggi l’Odg di Fdi per eliminarlo, parla il Prof Cazzola

Sta facendo discutere nelle ultime ore sia al Governo quanto sui social la questione ‘Coprifuoco sì, coprifuoco no‘, la maggioranza pare essersi divisa con l’acceso scontro tra Letta e Salvini, mentre dalla sua all’opposizione la Meloni, Fratelli d’Italia, nella giornata di oggi presenterà l’Odg proprio contro il coprifuoco, ed ha proposto a Salvini di votarlo.

Cosa ne pensa il Prof Cazzola, giusvalorista, al riguardo? Corretto tenere ancora chiuse le attività e puntare sul coprifuoco per limitare i contagi? Ma soprattutto giusto l’atteggiamento di Salvini contro il coprifuoco, misura voluta dal Governo, essendo egli stesso parte di questo Governo? Eccoci l’interessante intervista che ne é emersa.

Coprifuoco e Riaperture: l’intervista esclusiva al Prof. Cazzola

Gentilissimo Professor Cazzola, in questi giorni vi è stato al Governo un duro scontro sul coprifuoco, Salvini si dice contrario e vorrebbe eliminarlo, Letta frena e si chiede da che parte stia il leader della Lega giacché pare andare contro il Governo di cui fa parte. Lei cosa ne pensa del coprifuoco in primis, utile per contenere il virus o misura priva di senso? e poi dell’atteggiamento politico messo in campo dal leader del Carroccio?

Io sono un aperturista. Credo che senza riaprire in relativa sicurezza il più possibile non ci sogneremmo la ripresa. In breve la resilienza si mangerebbe la ripresa. E continueremmo a gettare risorse nel fondo dei ristori/sostegni, quando basterebbe consentire ai settori in clausura di lavorare. Tutto ciò premesso credo che Matteo Salvini sbagli, anzi che porti avanti un gioco pericoloso.

In che senso pericoloso, mi spieghi meglio

Lo dico sia per motivi di metodo che di opportunità politica. Per quanto riguarda in metodo, in primo luogo non doveva imporre ai ministri della Lega come votare. Sono tutte persone di valore, soprattutto Giancarlo Giorgetti che è senza dubbio il migliore ministro in questo governo ed è la persona di fiducia del premier. Peraltro era già intervenuto, tra le componenti del governo, un accordo di massima che Draghi aveva esposto in conferenza stampa, assumendosene il ‘’rischio ragionato’’.

Non si media ad un tavolo per rilanciare in un altro. Che cosa è la Lega, un partito di lotta e di governo? Quando il Pci si definiva così era all’opposizione e voleva affermare che il partito governava anche dalla opposizione. Ma la Lega è al governo e se il governo si riconosce in un pacchetto di misure con dei limiti ancorché discutibili si guarda alla sostanza: ovvero che si è cambiata direzione di marcia. Se la svolta tiene è chiaro che non si tornerà indietro.

Fiaccolata di Fratelli d’Italia contro il coprifuoco (Twitter)

Coprifuoco si o no? Serve a limitare i contagi?

Ma se si continua con la linea della prudenza dell’attuale Governo e le conseguenti chiusure allo scopo di preservare la salute, il rischio maggiore non è poi quello di uccidere del tutto l’economia? Troppo forte, forse, ma certamente evocativa la frase che molti esercenti al collasso sostengono da mesi ‘ se non ci uccide il Covid ci uccide la fame’, lei cosa ne pensa?

Guardi, gli avvoltoi del ‘’salus fit, pereat mundus’’, non hanno mica disarmato. I virologi che hanno tenuto fino ad ora la scena sono scesi in campo, tutte le sere sugli schermi televisivi, predicando sventure. E l’opinione pubblica è ancora guardinga. Certamente ci sono ceti economici interessati all’apertura, ma non sono sicuro che sia questo il sentimento prevalente.

E un governo quando prende una posizione su di questioni tanto delicate non può tenere conto solo delle posizioni dei partiti e delle forze economiche, ma anche di sentimenti molto diffusi e radicati dopo un anno in cui sono stati insufflati il panico, il timore dell’altro, la convinzione che il covid 19 sia l’anticamera della morte, la rinuncia ai più elementari diritti civili. Se qualche cosa dovesse andare storto – attenzione anche in questo caso non contano i fatti ma le percezioni che è facile alimentare – non si andrebbe avanti ma si tornerebbe indietro.

ODG Giorgia Meloni contro il coprifuoco: Salvini firmerà?

Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia, annuncia sulla sua pagina Facebook che FdI “porterà in Aula oggi un Odg per abolire il coprifuoco. Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”. Letta incalza Salvini: ‘Adesso cosa voti? ”così come la Meloni che dalla sua dice: “”Se lega la pensa come noi lo voti”. Come si comporterà Salvini a suo avviso, voterà o no l’Odg e quali implicazioni potrebbe avere una sua scelta in tal senso?

Non credo che sia giusto accanirsi su di una singola misura. Anch’io credo che il coprifuoco vada superato ma va fatto nel quadro di una revisione complessiva. La cautela è la garanzia per andare avanti. Non dimentichi ma che gli avvoltoi sono in agguato.

Ringraziamo di cuore il Prof. Giuliano Cazzola per il tempo dedicatoci e per la sua solita disponibilità al confronto.