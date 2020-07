Coronavirus, calano i contagi: oggi in Italia 169 casi, 13 vittime e 178 guariti

In Italia registra una nuova diminuzione nel numero dei contagi: nelle ultime 24 ore sono 169 i nuovi casi di Coronavirus, in calo rispetto ai 234 di domenica. Le persone che hanno contratto la malattia dall’inizio della pandemia salgono così 243.230. Con le 13 vittime di oggi, i morti raggiungono invece quota 34.967. I guariti sono stati 178. Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 rispetto a domenica. In Lombardia sono 94 i nuovi contagi.