Coronavirus, Conte promette mascherine e guanti gratis per i lavoratori

Nell’attesa videoconferenza da Palazzo Chigi che ha visto il confronto tra il presidente tra sindacati, associazioni industriali e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quest’ultimo ha annunciato l’intenzione da parte del governo di fornire mascherine e guanti per i lavoratori impiegati nelle fabbriche.

Conte ha ribadito come tutti “Dobbiamo essere consapevoli che tutti coloro che stanno lavorando – operai, tecnici, quadri – non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio lavoro/retribuzione. In questo momento questo loro sforzo assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale“.

“Proprio perché” quello di chi continua a svolgere il proprio lavoro nell’emergenza “è un atto di responsabilità nei confronti di noi tutti, noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza“, ha aggiunto il premier. Inoltre ha dichiarato che insieme alla preziosa collaborazione della Protezione civile, il governo sta compiendo “sforzi straordinari” per essere nella condizione “già nei prossimi giorni” di “distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione personale“.

Nel frattempo si lavorerà alla redazione di un protocollo di sicurezza ad hoc per i lavoratori che dovrebbe avere il via libera in occasione della nuova videoconferenza prevista nel pomeriggio.

Norbert Ciuccariello