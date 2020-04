Coronavirus, continua il calo dei contagi: sono 106.527 i malati, 321 in meno rispetto a ieri

Continua, per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati di Coronavirus in Italia. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri, mentre sono salite a 25.969 le vittime, con un incremento di 420 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 464. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Superano le 60mila le persone guarite dal Covid-19 in Italia. Ad oggi sono 60.498, con un incremento rispetto a ieri di 2.992. L’aumento ieri era stato di 3.033. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi, 756 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri.

Dei 106.527 malati complessivi, 22.068 sono ricoverati con sintomi, 803 in meno rispetto a ieri e 82.286 sono quelli in isolamento domiciliare.

Dati Ministero della Salute del 24 aprile 2020

Più della metà delle Regioni italiane fanno segnare un calo dei malati per il coronavirus. Dai dati della Protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta. Il calo è stato registrato anche nelle province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, in Basilicata non si registrano nuovi casi. In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia, con 495 nuovi malati in più rispetto a giovedì, e il Piemonte, con un +239.

