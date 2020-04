Coronavirus, continuano a diminuire i nuovi malati: ieri +1.396

Continua a calare il numero dei nuovi positivi al Covid-19, oltre quello delle vittime, e rimane costante il numero dei guariti nelle ultime 24 ore. Queste sono in sostanza le novità più importanti segnalate nell’ultimo bollettino fornito da Angelo Borrelli durante la consueta conferenza stampa giornaliera alla Protezione Civile. I dati parlano complessivamente di 98.273 malati di Coronavirus in Italia, con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.396 nuovi malati. Si tratta di un numero inferiore di 219 unità rispetto alla giornata di giovedì (1.615).

Mentre da inizio emergenza sono 18.849 le vittime da Coronavirus nel Paese, con un aumento rispetto a ieri di 570. Ieri l’aumento era stato di 610 vittime. Per ciò che concerne le persone guarite dopo aver contratto il virus sono 30.455, 1.985 in più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.979. Giovedì l’aumento era stato di 610. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Calano ancora per il settimo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. “I dati ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa“. Ad affermarlo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa ricordando il calo dei ricoveri si nelle terapie intensive sia negli altri ospedalieri dei malati con Covid 19. Sono 3.497 i pazienti nei reparti, 108 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.202 sono in Lombardia, in calo di 34 rispetto a ieri. Dei 98.273 malati complessivi, 28.242 sono poi ricoverati con sintomi, 157 in meno rispetto a ieri, e 66.534 sono quelli in isolamento domiciliare.

Norbert Ciuccariello