Coronavirus, controlli: ieri oltre 9mila persone denunciate

Proseguono come ogni giorno i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19: il Viminale rende noto che nella giornata di ieri sono state controllate 228.550 persone e 9.949 sono state denunciate. Mentre gli esercizi commerciali controllati sono stati 87.558, denunciati 103 esercenti e sospesa l’attività di 25 esercizi.

Continuano i controlli anche da elicottero 1° #RepartoVolo oltre che da parte delle Volanti che verificano sulle strade di Roma le autodichiarazioni di chi si sposta nonostante le norme emanate per il contenimento del #COVIDー19 #essercisempre #iorestoacasa #grazieanomeditutti pic.twitter.com/0eJZQ2zJ5O — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 24, 2020 Video della Polizia di Stato (Twitter)

Osservando il trend degli ultimi tre giorni si registra un calo costante, anche se minimo, del numero di denunce: sabato si erano registrati 11.068 denunciati, mentre domenica 10.326.

Il totale delle persone controllate dal’11 al 23 marzo sale così a quota 2.244.868, 102.316 quelle denunciate per inadempienza ad ordini dell’Autorità, 2.348 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, per un totale di 104.664 denunciati (circa il 4,65% del totale di persone controllate), mentre sono 1.061.357 gli esercizi commerciali controllati e 2.380 i titolari denunciati.

Il dato statistico più rilevante è rappresentato dalla media giornaliera di denunce effettuate dall’entrata in vigore dei divieti: circa 8.234 denunce al giorno, nell’arco di 13 giorni.

Norbert Ciuccariello