Coronavirus fa paura: raddoppiano le infezioni in 24 ore, 106 i morti.

Non si placa la diffusione del Coronavirus di Wuhan, che sta creando enormi preoccupazioni in tutto il mondo. Gli aggiornamenti quotidiani diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale cinese parlano di una netta accelerazione dei casi d’infezione, che nel giro di 24 ore sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati rispetto alle 2.744 unità di ieri.

La Commissione sanitaria di Wuhan ha confermato 26 nuovi decessi, che portano a 106 le morti totali causate dal virus, mentre il dato più allarmante riguarda i casi sospetti in attesa di conferma, che allo stato attuale sono circa 7.000 .

Il governo cinese: “spostare i viaggi non necessari”

In considerazione dell’epidemia del nuovo coronavirus, i cittadini cinesi sono inviati a evitare i viaggi all’estero per garantire “salute e sicurezza” di cinesi e stranieri. E’ il messaggio della National Immigration Administration cinese, secondo cui la riduzione dei movimenti trans-frontalieri può aiutare a prevenire e controllare la diffusione della polmonite causata dal coronavirus 2019-nCoV, il cui focolaio è stato trovato a Wuhan. In una nota, l’amministrazione chiede di “spostare i viaggi all’estero non necessari“.

La Cina ha deciso il rinvio a data da destinarsi dell’inizio del secondo semestre per scuole e università, negli sforzi per contenere l’epidemia del coronavirus di Wuhan. Il ministero dell’Educazione, con gli studenti nel pieno delle vacanze del Capodanno lunare, non ha fornito ulteriori dettagli.

Europa, in Germania il primo caso confermato di infezione da coronavirus

Intanto anche in Europa si registra il primo caso confermato di coronavirus: l’infezione sarebbe avvenuta in Germania. Secondo quanto riportato dal Suddeutsche Zeitung, citando il portavoce del ministero della Sanità della Bavier, l’uomo contagiato sarebbe residente nel distretto bavarese di Starnberg. Attualmente l’uomo è stato messo in isolamento, ma è in buone condizioni. La Germania nella giornata di ieri ha invitato i suoi cittadini a evitare viaggi “non essenziali” in Cina, inoltre il governo tedesco sta prendendo in considerazione l’ipotesi di una “possibile evacuazione” dei suoi cittadini dalla città cinese di Wuhan, epicentro del virus.