Coronavirus, il bilancio da Pechino: oltre 11mila contagi e 259 morti

L’ultimo bilancio ufficiale proveniente da Pechino, sull’epidemia di coronavirus, è molto simile ad un bollettino di guerra: dalla capitale cinese la stima è di 259 morti e oltre 11.000 contagiati. Il precedente bilancio ufficiale, risalente a circa 24 ore fa, contava 213 morti e duemila contagiati. 45 nuovi decessi, il che portava il totale a 258.

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha precisato che tutti i decessi delle ultime 24 ore tranne uno sono avvenuti nella provincia di Hubei, epicentro del focolaio ormai diffuso in tutto il mondo. I contagi diagnosticati nelle 24 ore sono stati 2.102, e hanno portato il totale nazionale a 11.791. E questo nonostante le restrizioni senza precedenti imposte la scorsa settimana a milioni di persone in Hubei e le misure preventive severissime adottate in altre parti del Paese.

Con i suoi 46 nuovi decessi e i suoi 2.102 nuovi casi confermati, venerdì è stata la giornata con il bollettino più grave dell’epidemia di coronavirus di Wuhan.

Una toccante immagine proveniente dalla Cina (Twitter)

La situazione in Italia

Intanto restano discrete le condizioni di salute della coppia di cinesi positiva al coronavirus e attualmente ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma. Lo comunica il nuovo bollettino medico, sottolineando che la donna, 65 anni, ha accusato “nausea e vomito”, mentre l’uomo, 66 anni, presenta “un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale” e “febbre associata a tosse e astenia”. Confermata anche la negatività al test da parte dell’operaio romeno che lavora nell’hotel di Roma dove alloggiavano i due cinesi.

All’Ospedale Spallanzani di Roma attualmente sono ricoverati “13 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tutt’ora in corso“, mentre “Altri 13 pazienti sono stati isolati e dimessi dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus“. Queste le dichiarazioni dell’ospedale contenute nuovo bollettino medico emesso questa mattina.

Continuano a rimanere sotto osservazione invece le 20 persone “che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus” le quali, sottolinea in conclusione il bollettino “Sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni”.

Norbert Ciuccariello